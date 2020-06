-\u00a0Ako se pitate za\u0161to je u APEX dvorani postavljen manji kavez, re\u010deno mi je da je to zbog rasvjete koja je dizajnirana za njega, a ne za onaj ve\u0107i. UFC nije namjeravao ovdje odr\u017eavati svoje priredbe, ve\u0107 doga\u0111aje poput 'Contender Seriesa', a stave li ve\u0107i kavez on ne\u0107e biti dobro osvijetljen - objasnio je MMA novinar Ariel Helwani.

Cormier oduševljen: Protiv Stipe će se boriti u manjem oktogonu

<p>Više nema nedoumice, <strong>Stipe Miočić </strong>(37) će morati dodatno poraditi na hrvanju i klinču jer će protiv <strong>Daniela Cormiera </strong>(41) braniti naslov prvaka u manjem oktogonu! Službeno je to potvrdio i predsjednik organizacije Dana White.</p><p>- Da, to će se dogoditi ovdje - odgovorio je predsjednik UFC-a nakon što ga je novinar upitao hoće li se Stipe i Cormier boriti u APEX kompleksu.</p><p>Ta je potvrda dala nekoliko bitnih odgovora. Tako će se borba za teškaškog vladara sigurno održati bez gledatelja te u manjem kavezu no inače.</p><p>- Ako se pitate zašto je u APEX dvorani postavljen manji kavez, rečeno mi je da je to zbog rasvjete koja je dizajnirana za njega, a ne za onaj veći. UFC nije namjeravao ovdje održavati svoje priredbe, već događaje poput 'Contender Seriesa', a stave li veći kavez on neće biti dobro osvijetljen - objasnio je MMA novinar <strong>Ariel Helwani</strong>.</p>