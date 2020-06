Kladionice ovaj put uz Miočića: Blagi je favorit protiv Cormiera

Dugo se čekalo na potvrdu treće borbe Stipe Miočića (37) i Daniela Cormiera (41), a nakon što je datum zakazan za 15. kolovoza i kladionice su rekle svoje. Prošli put su vjerovale Cormieru, ali ovaj put su uz Stipu

<p>Nema više odgađanja ili daljnjih dogovora, Francis Ngannou će morati još malo pričekati i pogledati i treću borbu između <strong>Stipe Miočića</strong> (37) i <strong>Daniela Cormiera </strong>(41) za vladara teške kategorije UFC-a. Još nije poznato na kojem će se mjestu održati borba, no nagađa se da će to biti Fight Island u Abu Dhabiju. Ipak, DC je ispunio svoj cilj i prije odlaska u mirovinu moći ili postati jedan od najvećih ili čvrsto stisnuti ruku Stipi.</p><p>Kladionice su mu dva puta davale prednost, ali ovaj put su uz aktualnog prvaka. Vatrogasac iz Clevelanda blagi je favorit protiv DC-a prema nekim kladionicama, dok im neke daju jednake šanse sa koeficijentom od 1,85 na obojicu. No, ima i onih koje su marginu na Stipu postavile na 1,80 dok je koeficijent na bivšeg prvaka 2,05.</p><p>Podsjetimo, u prvoj je borbi favorit bio Stipe Miočić na kojeg je tečaj bio 1,40, dok je na DC-a bio 2.75. Tako su se oni koji su igrali na izazivača dobro razveselili, a u drugoj pak je borbi Cormier bio favorit s koeficijentom 1.70. Tad je na Miočićevu pobjedu koeficijent bio 2.40, ali opet je slavio 'underdog'.</p><p>Sad je Stipe favorit, a u prošle dvije borbe pobjeđivao je borac koji je prema kladionicama bio u podređenoj ulozi. Možda su ovaj put kladionice ipak pogodile sa stavljanjem manjeg koeficijenta, no bilo kako bilo ,sve ćemo saznati 15. kolovoza u trećem ogledu za apsolutnog vladara teške kategorije.</p>