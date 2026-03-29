HOĆE LI USKORO PAST ODLUKA?

Corriere dello Sport objavila: 'Milan čeka Modrićev potpis'

Piše Issa Kralj,
Corriere dello Sport objavila: 'Milan čeka Modrićev potpis'
Prije nekoliko dana održan je sastanak na San Siru sa sportskim direktorom Iglijem Tareom. Jedna od tema sastanka bila je Modrićeva budućnost u klubu

Budućnost Luke Modrića u dresu Milana uskoro će biti poznata. Kapetanu hrvatske reprezentacije ugovor s milanskim klubom vrijedi do ljeta ove godine, a prema pisanju talijanske Corriere dello Sport postoji opcija da ga produlji do ljeta sljedeće godine. U naslovu članka napisali su "Milan čeka Modrićev potpis".

Kako talijanski mediji navode, izgledi da hrvatski veznjak ostane u Milanu prilično su dobri. Naime, prije nekoliko dana održan je sastanak na San Siru sa sportskim direktorom Iglijem Tareom. Jedna od tema sastanka bila je Modrićeva budućnost u klubu, a odluku o ostanku ili odlasku trebala bi biti poznata prije kraja prvenstva. U Milanu s optimizmom gledaju na cijelu situaciju i vjeruju kako će Modrić produžiti vjernost s 'rossonerima'. 

Međutim, odluku će donijeti sam Modrić. U aktualnom ugovoru ima opciju da ga produži ako želi, a njegov ostanak imao bi velik značaj za momčad Massimiliana Allegrija ako Milan ponovno izbori plasman u Ligu prvaka. 

Luka Modrić nastavlja oduševljavati talijansku javnost njegovim predstavama, Hrvat je u ovoj sezoni skupio 32 nastupa uz dva gola i tri asistencije. Na terenu je proveo čak 2504 minuta. 

Komentari 0
