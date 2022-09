Cosmi: Do pauze pretrpjeti što manje štete, a onda promjene

Osijek je prošao kroz Rujevicu kao da Rijeka nije ni istrčala. Jedno od najgorih izdanja 'bijelih' - ikad. Što su nakon utakmice rekli šefovi struke?

Rene Poms, trener Osijeka:

- Vruć sam, ali dojmovi su jaki dobri. Prelijepo je pobijediti u Rijeci. Ne znam kad smo zadnji put tu dobili. Od prve minute smo pokazali energiju i ponosan sam na moje igrače.

Rijeka?

- Bio sam fokusiran na moj tim, a ne na tuđu momčad. Ne događa se svaki dan da gubiš, a navijači te podržavaju. To se Rijeci dogodilo. Svaka čast publici. Uživali smo igrati večeras.

- Žaper na zadnjem u obrani? Ideja je bila igrati 3-5-2, a on ima dobar prvi pas i zna se postaviti u obrani, Beljo je počeo na klupi jer Mierez radi sjajno i zaslužio je šansu koji je, pokazalo se, iskoristio odlično, Naravno, igrat će i Beljo i on. Sve ovisi o tome kako će se igrati na treningu.

Serse Cosmi je debitirao na najgori mogući način. Zadnji si na tablici, izgubiš 0-3, a rezultat je daaaleko bolji od igre.

- Prva stvar koju treba reći da smo izgubili posve zasluženo od ekipa koja je večeras bili apsolutno superiorna. Strahovao sam da ćemo igrati lošije u prvoj utakmici i da je momčad uplašena. Ali ovi igrači su zastrašeni, užasnuti od samih sebe. Nogomet su prije svega: dueli. A mi smo do 10 gubili osam duela. Bili smo gubitnici u tim duelima. A kad bi je osvojili, predali bi je protivniku - pričao je Cosmi.

- Nadao sam se kad je prvi gol Osijeka poništen mislio sam da će momčad reagirati. Nego smo opet dobili gol iz situacije koju si ozbiljna momčad ne smije dozvoliti. Ne smiješ igrati petom u toj situaciji. To je bahato. Treba se igrati jednostavno. Drugi gol je greška u interpretaciji situacije. Teška greška u čitanju igre. Poklonili smo im golove. To me najviše boli.

Naglasio je: karakter, mentalitet.

- Kad uzmeš momčad zadnju na tablici uvijek ima više razloga za to. Dvije utakmice u šest dana, to nam baš ne ide na ruku. Imamo posla, jako puno posla. Karakter Osijeka i nas večeras... Nebo i zemlja. A najteže je raditi na tome. Na taktici je lakše, a promijeniti ih karakterno sve... To je teže. Jasno mi je razočaranje jer pogled na tablicu je užasan i svi smo očekivali više. Vjerujem da mogu promijeniti stvari, možda ne onoliko brzo koliko smo se svi nadali.

Bilo je i nekih pluseva.

- Žao mi je zbog ozljede Pavlovića jer je bio jedan od rijetkih s karakterom. Nadam se da će nam se oporaviti Krešić. Zapravo, sreća je što brzo opet igramo. Imamo malo vremena za plakanje.

Jedna ga je stvar, kao i sve, oduševila:

- Navijači su bili na razini. Ovakvo navijanje za momčad koja je zadnja i gubi 0-3, s novim trenerom... Meni je to ogroman motiv, ali to moraju shvatiti i igrači. Ovakva publika se mora zaslužiti jer je velika rijetkost. Radim više od 30 godina, ali ovo se stvarno rijetko doživljava. Igrači moraju shvatiti da moraju biti vrijedni takvog navijanja.

Što dalje?

- Do pauze u ove dvije utakmice treba pretrpjeti što manju štetu. A u pauzi, mijenjati, pokušati nešto novo. Za početak, svima je jasno da ovo nije fizički jaka momčad. Gubimo duele. Mi smo laka konjica. Morat ćemo to promijeniti.

Pohvalio je još dvojicu igrača:

- Pozitiva je, uz navijače, i Obregon koji je, po meni, odigrao dobru utakmicu. I Hodžin ulazak bio je pozitivan. Da smo npr. iz onog kornera u 45' zabili možda bi bila drukčija utakmica, ali Osijek je 100% zasluženo dobio.

Da li vam je žao što ste digli slušalicu kad vas je predsjednik Mišković nazvao?

- Ne! Ni najmanje. Grad i ova publika su razlog zbog kojeg sam ponosan što sam tu. Na meni je da nađem rješenja za naše probleme. Ne gledajmo taktiku i sitnice. Problemi ove momčadi su opće prirode.

Momčad mu je, ne u podrumu, nego 100 metara ispod podruma.

- Kako bi tek ovi igrači igrali da joj publika fućka. Ne bi valjda ni izašli na teren. Treba raditi, a ne pasti u očaj. Vidio sam puno situacija u kojima se iz teške situacije rodio trijumf. HNL me pozitivno iznenadila kvalitetom. Osijek je u prvom poluvremenu odigrao na visokoj razini i taktički i fizički i tehnički.

Jeste li ikad došli u svlačionicu s većim problemima?

- Nije ovo momčad u najgoroj situaciji u mojoj karijeri. Cijeli ambijent i uvjeti za rad su čudo. Sve ovisi samo o nama. O trenerima i igračima. Samo o nama! Večeras sam najviše razočaran karakterom i mentalitetom mojih igrača - rekao je Cosmi.

