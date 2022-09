Cosmi: Ženo, oprosti, diže me samo nogomet. Petko je možda i najbolji kojeg sam vodio...

Mjesec i pol nakon početka sezone Rujevica je imala energiju - prvog dana priprema za novu sezonu. Novi trener, novi igrač, nova priča iz temelja.

Na terasi ispod zapadne tribine s djevojkom i stricem sjedio je Damjan Pavlović, mladi srpski reprezentativac koji je došao iz belgijskog Standarda iz Liegea. Napokon igrač koji sam za sebe kaže 'Ja sam zadnji vezni'! A u press-centru: novi trener.

Došao je iz Umbrije i hodajući je 64-godišnji vulkan energije. Serse Cosmi, prvi Talijan na klupi Rijeke i njegov prvi klub izvan Italije.

Prije press-konferencije održao je sastanak s igračima ('Monolog, ne dijalog') na kojem ga je presidente Damir Mišković predstavio igračima. Prvi trener zakazao je za ponedjeljak navečer. Prije toga sjeo pred kamere.

- Ponosan sam što sam trener ovog kluba. Moja je pogreška što sam tek sam došao u prvi klub van Italije. Infrastruktura je bolja od svih 15 klubova koje sam u karijeri trenirao. Potpisao sam na dvije godine - počeo je Cosmi.

- Hvala predsjedniku na ovoj šansi. Dogovorili smo se odmah, u jednu večer. O da, ta trenerska vatra još bukti u meni. Na žalost moje supruge nogomet je jedino što mi diže adrenalin. Da me bacite iz aviona ne bih imao tu navalu adrenalina kao što ju imam kad sam na travnjaku i vodim momčad na treningu ili utakmicu.

Istaknuo je nešto što se kod njega, za one koju ga imalo poznaju, podrazumijeva:

- Čast mi je što sam tu i dat ću sve od sebe kao da sam rođen u ovom gradu i odrastao s ovim klubom. Onu strast, da sam kao navijač Perugije postao trener tog kluba u gradu kojem sam rođen, nosim svugdje sa sobom. I radujem se upoznati novu kulturu, nove ljude, nove običaje. Nisam trener koji će visiti u hotelu i gledati u laptop. Vidjet ćete me u gradu. Po danu. A možda koji put i po noći.

Uvijek 3-5-2?

- Ne. Po tome sam postao poznat jer sam taj sustav koristio kad nitko u Italiji nije, ali sam i prvi počeo koristiti 4-2-3-1. Ovisi o karakteristikama igrača. Jedno je sigurno: taj 3-5-2 nije defenzivni sustav kao što mnogi neznalice pričaju. Je, ako su ti bočni defenzivci. Ali ako ti je lijevi bočni npr. Ivan Perišić pa u sezonu ima dvoznamenkasti broj golova i asistencija... Onda sigurno ne igraš defenzivnih 3-5-2. Jedino što nikad nisam koristio je 4-3-3.

Trenirali ste već hrvatske igrače. U Pescari Antu Vukušića koji je rekao: 'Kad je trener Cosmi došao u Pescaru ja sam već otišao na posudbu tako da nisam imao prilike raditi s njim ali sam čuo dosta od suigrač o njemu. On je živopisan lik i zanimalo me kakav je, kako se radi jer je promijenio dosta sredina... Uglavnom, svi su ga hvalili, govorili su da se dosta dobro radi, pogotovo na taktici, da je pozitivac i isticali u prvi plan taj njegov temperament. Smatram kako je on dobro rješenje u ovom trenutku za Rijeku koja je dosta mijenjala momčad, ali isto tako smatram i da će mu trebati vremena da ih prodrma i posloži po svom i da će mu za to trebati dosta vremena. Možda Rijeci u ovom trenutku baš to treba'...

- Za početak, nisam Talijan koji misli da nogomet počinje i završava u Italiji. Znam ja jako dobro da sam došao u zemlju svjetskih doprvaka. I da, jesam, trenirao sam već Rapajića, Kneževića, Petkovića... Kalac mi je poslao poruku podrške kad je pročitao da sam u Rijeci. Ja ne volim da igrači rješavaju utakmice nego da to radi momčad, ali Bruno Petković je u Trapaniju, više nego ijedan igrač kojeg sam u životu trenirao, sam rješavao utakmice.

Sa sobom dovodi dvojicu suradnika.

- Prvi pomoćnik Michele Tardioli i analitičar Simone Formica. Tardioli je bio golman i stalno ga podbadam da zbog toga nema pojma o nogometu. A onda mi je predsjednik Mišković rekao da je i on bio golman pa moram malo smanjiti doživljaj.

Ideja igre?

- Stvoriti ekipu kojoj je temelj zajedništvo. Takvi se onda nikoga ne boje, zajedno idu u 'bitku'. Analizu protivnika prepuštam suradnicama, ja se bavim svojom momčadi. Normalno da sad imamo imperativ pobjede jer smo zadnji, ali tablica i rezultat su posljedica tog zajedništva, uigranosti i borbenosti.

Došli ste u momčad koja baš i ne djeluje ni uigrano, ni da frca od zajedništva. Čekaju vas tri derbija u četiri utakmice (Osijek, Hajduk, Šibenik, Hajduk). Odmah možete postati idol navijača, s jednom pobjedom.

- Ne. Ima navijača i klubova kojima rezultat nije uvijek najvažniji. Mene tata nije vodio na centralnu tribinu i u VIP ložu nego među one najžešće navijače, iza gola. To je moje mjesto. I jedno sam naučio već tamo, a onda i kao trener: nema šanse da navijače ne vole ni igrača, ni trenera za kojeg vide da daje sve od sebe. Ja to nikad nisam doživio u svojih 15 klubova i više od 30 godina treniranja. Ne možeš navijače muljati i blefirati, ljudi vide tko radi za momčad, a tko nije 100% u tom zajedništvu.

Što kažu kolege iz Italije?

- Kad sam trener telefon mi ne prestaje zvoniti od poruka i poziva, kad sam bez posla nitko me ne zove. I zato... Baš me briga što bilo tko, pa i u Italiji, misli o tome što sam ja odlučio doći raditi u Hrvatsku. Rekao sam vam, nek se drugi bave s čim god hoće, ja se bavim samo svojom momčadi i sa sobom, da budem što bolji.

Gdje je kapa?

- Nema je više. Pa kapa je postala poznatija nego ja. Vidjet ćete ju kad zahladi, ali više nije dio imagea.

Djelujete da imate motiv i energiju kao da ste 20-30 godina mlađi.

- Pa rekao sam odmah, ovisan sam o nogometu. Znate koliko mi nedostaje kad ne radim da su mi čak falile i ove ćakule s vama novinarima koje inače baš ne volim.

Najbolji trener svih vremena?

- Uvijek sam inovatore pune strasti. I zato je to za mene Rinus Michels. U finalu SP-a njegova je Nizozemska igrala tako da napadački majstor Cruyff završi na zadnjem čovjeku kad momčad zabije gol nakon što protivnik ne zna gdje je lopta poslije bogtepitaj koliko dodavanja. Od talijanskih stručnjaka, premda možda i nije inovator, najviše cijenim Carla Ancelottija. Ne može biti drukčije kad vidiš koliko je čovjek osvojio i kako je ama baš svugdje uspostavio vrhunski odnos sa svima i taj odnos zadržao i kad je otišao.

Serse 'Cosmico'. Serse Fiumano. Nadimci već lete. Navijači i kompletna sportska javnost daju 100%-nu podršku karizmatičnom 'marincu' iz Perugije. Igrači su dobili trenera kod kojeg, kao kod navijača, nema muljanja i skrivanja.

A Mišković je otišao na Pag barem malo odahnuti pa onda ide dalje raditi. Sad zna da mu je momčad sigurno u - dobrim rukama.

Već u subotu protiv Osijeka (18:30) očekujte pune tribine i Cosmi show. U gradu je čovjek koji Rijeku može okrenuti naglavačke. A kad pogledate tablicu... Točno to joj i treba.

