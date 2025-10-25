Obavijesti

NAHVALIO MODRIĆA

NAHVALIO MODRIĆA

Costacurta o Modriću: Boban mi 25 godina razbija glavu s njim, Milan nije imao takvog lidera

Costacurta o Modriću: Boban mi 25 godina razbija glavu s njim, Milan nije imao takvog lidera
Foto: Daniele Mascolo

Ove godine će odigrati 38 utakmica i sve će ih odigrati dobro. To je moj osjećaj kada ga vidim, kada ga čujem kako govori i na temelju onoga što mi govore neki ljudi - izjavio je

Nekadašnji branič Milana i sadašnji komentator Alessandro Costacurta (59) prije utakmice Milana i Pise osvrnuo se na igru Luke Modrića (40) u dresu 'rossonera'. 

- Boban mi već dvadeset i pet godina razbija glavu s Modrićem. Ove godine će odigrati 38 utakmica i sve će ih odigrati dobro. To je moj osjećaj kada ga vidim, kada ga čujem kako govori i na temelju onoga što mi govore neki ljudi, poput njegovog bivšeg trenera Carla Ancelottija - izjavio je Costacurta. 

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo

U remiju s Pisom, Modrić je odigrao svih 90 minuta, a asistirao je Athekameu za konačnih 2-2 u posljednjim minutama susreta. Tijekom utakmice imao je 121 dodir s loptom, a precizno ju je dodao iz 102 od 106 pokušaja. Uz odličnu statistiku bio je i proglašen igračem utakmice. 

Modrićevu asistenciju pogledajte OVDJE

- Modrić već 20 godina podučava nogomet. Milan predugo nije imao lidera s takvom karizmom. Nije iznenađenje, od Bobana do Ancelottija, svi su mi govorili da je, osim što je takav igrač, i fantastična osoba - rekao je Costacurta prije nekoliko dana za talijansku Gazzettu dello Sport

Bivši branič Milana naglasio je da je Modrić nakon dolaska među 'rossonere' donio iskustvo iako je momčad Massimiliana Allegrija (58) tehnički kvalitetna. 

