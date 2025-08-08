Čovječe, gdje nam je kamera? Netko je Chelseaju 'maznuo' opremu vrijednu 30.000 eura

Nogometni klub Chelsea našao se u središtu istrage nakon što je iz njihovog trening kampa Cobham misteriozno nestala visokotehnološka oprema za snimanje vrijedna oko 30.000 eura. Kako prenosi Daily Mail Online, klub je odmah obavijestio policiju kako bi se razjasnile okolnosti ovog sumnjivog događaja.

Iako još uvijek nije potvrđeno je li oprema izgubljena ili je riječ o ciljanoj krađi, uprava kluba smatrala je incident dovoljno sumnjivim da uključi policiju okruga Surrey. Nestala oprema ključan je alat za rad novog trenera Enza Maresce i njegovog stožera.

Poput mnogih drugih elitnih klubova, Chelsea intenzivno koristi video snimke s treninga i utakmica kako bi analizirao igru i poboljšao taktičko razumijevanje igrača. Ova tehnologija također je od neprocjenjive važnosti za fizičku pripremu i prevenciju ozljeda.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Iz kluba su odbili komentirati detalje, no očekuje se više informacija nakon što se svi zaposlenici vrate s godišnjih odmora. U međuvremenu, momčad se vratila pripremama za novu sezonu, no ovaj ih je događaj neugodno iznenadio.

Ovaj incident samo je posljednji u nizu sigurnosnih problema koji pogađaju Chelsea. Posljednjih godina, nekoliko istaknutih igrača bilo je žrtvama provala u njihove luksuzne domove. Među njima su se našli Raheem Sterling i kapetan kluba Reece James.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Sterlingov dom provaljen je dok je bio s engleskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Lopovi su tada odnijeli dizajnerske satove, uključujući deset Rolex modela, u vrijednosti od čak 300.000 funti. Nogometaš se tada hitno vratio iz Katara kako bi bio s obitelji, prije nego što se ponovno pridružio reprezentaciji. Jedan od članova bande, serijski provalnik Emiliano Krosi, osuđen je na 13 godina zatvora zbog sudjelovanja u ovoj i 32 druge provale.

Kapetan Reece James također je bio na meti "kukavičkih lopova", kako ih je sam nazvao, u prosincu 2021. Dok je igrao utakmicu Lige prvaka, provalnici su mu iz doma ukrali sef u kojem se nalazila njegova medalja osvajača Lige prvaka te srebrna medalja s Eura 2020.