'Cristiano je egoist, a Ferguson je razbio arkadu Beckhamu...'

Ogledalce, ogledalce, kaži meni, tko je najljepši u cijeloj zemlji, tako nekako izgledao dijalog Cristiana Ronalda i ogledala pred kojim je Portugalac provodio svoje vrijeme dok je bio u Manchester Unitedu.

Cristiana su oduvijek prozivali da je egoist, da je ovisan o svome tijelu i izgledu, a te glasine je djelomično potvrdio sad već umirovljeni urugvajski nogometaš Diego Forlan koji je otkrio mnoge sočne detalje iz svlačionice Manchester Uniteda gdje je igrao zajedno s Ronaldom.

Urugvajac je na Old Traffordu igrao od 2002. do 2004. godine, no na kraju je otišao jer se nije baš slagao s trenerom Alexom Fergusonom (77). No i te dvije godine bile su mu dovoljne da prikupi brojne anegdote iz svlačionice.

- Ronaldo je bio egoist u svlačionici, nije bio poput Beckhama. Ronaldo je uvijek želio biti ispred ogledala. Proveo bi cijeli dan gledajući svoj odraz u zrcalu - rekao je legendarni urugvajski nogometaš.

Ferguson pogodio Beckhama kopačkom u glavu

Sir Alex Ferguson oduvijek je gajio blizak odnos sa svojim igračima, Cristiano ga dan danas smatra svojim drugim ocem, no znalo je biti i incidenata između njega i igrača. Jedan takav dogodio se 2003. godine s Davidom Beckhamom (44) koji je nekoliko mjeseci kasnije otišao iz kluba.

United je izgubio od Arsenala 2-0 u FA Kupu, a to nije najbolje sjelo Fergusonu koji nije bio zadovoljan načinom na koji je Beckham odigrao.

Foto: Simon Bellis/Press Association/PIXSELL

- Ferguson je u svlačionici nakon poraza bio jako ljut jer je kod drugog gola Neville otišao previše naprijed, a Beckham nije pokrio njegovu stranu. Ferguson i Beckham su se svađali i uvrede su bile sve teže. Svaki od njih je želio da je njegova riječ posljednja. Ferguson je otišao i činilo se da je sve završilo, ali je Beckham opet nešto dobacio - rekao je Forlan, a onda se dogodilo nešto što je ušlo u legendu među zidinama Old Trafforda.

- Ferguson se zatim okrenuo i iduće što sam vidio bila je kopačka koja leti i pogađa Beckhama u arkadu. Vidjeli smo da je krenula krv i pomislili 'ovo se ne događa'. Bili su se spremni potući, ali su ih Roy Keane i Ruud van Nistelrooy razdvojili - ispričao je Forlan. Nekoliko dana kasnije u utakmici Lige prvaka engleski veznjak pojavio se s flasterom na arkadi i mnogi su se zapitali što mu se dogodilo.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Iako je to bila nevjerojatna momčad predvođena Beckhamom, Keanom, Nistelrooyom, Veronom, Blancom, Barthezom, 'Crveni vragovi' su te sezone ostali bez titule, a David Beckham je 'utekao' u Real Madrid za 37.50 milijuna eura. Samo godinu poslije je njegovim koracima pošao i Forlan koji je pak preselio u Villarreal.

Pogrešne kopačke 'izbacile' ga iz Uniteda

Navijači su ga voljeli, ali nikada se nije uspio dokazati škotskom treneru. U kolovozu 2004. bilo je jasno da se njihova suradnja ne može nastaviti.

Naime, United je igrao protiv Chelseaja i Sir Alex rekao je Urugvajcu da obuće kopačke s metalnim čepovima jer je travnjak bio mokar, no Forlan ga nije poslušao. Ušao je u igru u drugom poluvremenu i imao sjajnu priliku, no poskliznuo se i promašio cijeli gol, a 'vragovi' su izgubili'.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Nakon utakmice sam potrčao u svlačionicu promijeniti kopačke, ali me Ferguson uhvatio. Zgrabio je kopačke i bacio ih. To je bila moja posljednja utakmica za United - rekao je Forlan.

On je za engleski klub ukupno odigrao 98 utakmica, zabio 17 golova i osam puta asistirao, no najveći trag ostavio je u Atletico Madridu s kojim je osvojio Europsku ligu i zabio 96 golova u 198 utakmica.

Najbolji igrač SP-a 2010. godine umirovio se prije nekoliko tjedana u 40. godini života kada je shvatio da je vrijeme za kraj. Igrao je za devet klubova, a kopačke je po posljednji put obuo u dresu Kitcheea iz Hong Konga.