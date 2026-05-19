Cristiano Ronaldo će opet na SP!

Legendarni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo postat će prvi igrač koji će nastupiti na šest svjetskih prvenstava nakon što ga je izbornik Roberto Martinez uvrstio na popis od 26 igrača na koje računa na ovogodišnjem SP koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja.

Dembele najbolji na svijetu na Globe Soccer Awards, Ronaldo odaje počast Đokoviću

Ronaldo, koji je u veljači napunio 41 godinu, svjetski je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju, dosada je 226 puta predstavljao Portugal, te svjetski rekorder po broju golova za nacionalnu momčad sa 143 pogotka. Zbog ozljede nije igrao od kraja veljače ove godine, ali Martinez ga je ipak odlučio povesti.

Na Martinezovu popisu nalazi se 27 imena, ali četvrti vratar Ricardo Velho, iako će putovati s momčadi na turnir, moći će biti uvršten u sastav samo u slučaju ozljede nekog od preostale trojice čuvara mreže.

Portugal će na SP igrati u skupini K s DR Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom.

REPREZENTACIJA PORTUGALA:

Vratari: Diogo Costa (Porto), Jose ‌Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting); Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Obrana: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahče), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).

Veza: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), ​Bernardo Silva (Manchester City).

Napad: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).