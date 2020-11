Cristiano Ronaldo ili Leo Messi?

Cristiano Ronaldo (35) ili Lionel Messi (33)? Pitanje je to o kojem su se vodile i vodit će se vječne polemike. Dok jedan u Barceloni ima božanski status, drugi je pokazao da može raditi čuda u različitim ligama. A bolji je?

<p>Postoje mnoga pitanja koja unatoč napretku znanosti i danas muče svjetsku javnost. Od onog klasičnog što je prije nastalo, kokoš ili jaje pa do mnogih svjetskih teoretičara zavjere koji razglabaju je li zemlja ravna ili pak okrugla. Na ta mnoga pitanja smo dobili odgovor, ali ono o kojem će se vječno moći raspravljati je ono tko je bolji - Ronaldo ili Messi?</p><p>Zna se reći kako u Hrvatskoj živi četiri milijuna nogometnih izbornika, a mnogo je više 'nogometnih stručnjaka' i u svijetu. Svatko ima razmišljanje o ovoj temi, a mi vam donosimo dva različita stajališta. A na vama je da donesete konačnu odluku - portugalska mašina ili argentinski čarobnjak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo i Portugalci na večeri</strong></p><h2>Tim Messi</h2><p>Omaleni Argentinac nije imao najlakši nogometni put, a ni zdravstveno stanje te se uz puno borbe ipak profilirao u Barceloninoj nogometnoj školi, a sa 17 godina debitirao u službenoj utakmici prve momčadi. I nije izgledao posebno moćno, na teren je tad ulazio mršavi dječarac za kojeg je bilo vjerojatnije da će odletjeti u svakom susretu sa stoperom. Izgled je varao.</p><p>Već na prvi dodir s loptom bilo je neupitno - Messi je ogroman nogometni talenat i potencijal. Kad su na terenu bili on i <strong>Ronaldinho</strong>, bilo je jasno, brazilski čarobnjak će kad tad mjesto prepustiti argentinskom, a prepustio mu je i svoju 'desetku'. A on je u <strong>Barceloni </strong>i prerastao velikog Brazilca te je svojim igrama zaradio status svojevrsni status Božanstva. No, sve je krenulo mnogo ranije. </p><p>Messi je u La Masiji morao uzimati hormon rasta kako bi mogao igrati s vršnjacima. Iako nije nešto posebno ojačao, bio je najbolji strijelac u mlađim kategorijama te je zabijao svaku utakmicu, a nije želio pauzirati od nogometa ni kad su mu slomili jagodičnu kost pa je igrao s maskom. Smetala mu je, zatim ju je skinuo, zabio dva gola u 10 minuta i napustio igru.</p><p>Sve je to prenio i na seniorsku razinu, a o tome govore riječi pomoćnog trenera <strong>Henka Ten Catea </strong>kako 'Messi izgleda kako da cijeli život igra s prvom momčadi', a tek je odigrao prvu utakmicu. Na treninzima su ga suigrači isprva 'tukli' jer je znao uzeti loptu i proći pokraj četvorice pa zabiti gol, a to je dobro potreslo njihov ego, govorio je <strong>Ludovic Giuly</strong>.</p><p>Da bi samo nabrojili sve njegove uspjehe, bio bi potreban jedan poduži članak. Ali Messi nikad nije bio igrač koji je igrao samo za sebe. Šest Zlatnih lopti dovoljno govori o njegovom umijeću, a tu su i četiri Lige prvaka te Svjetsko prvenstvo i Olimpijsko zlato s mladom momčadi Argentine. Da, u argentinskim seniorima i nema velikog uspjeha, ali taj je dio priča za sebe. </p><p>Njegov stil igre, način razmišljanja i produktivnost na terenu nešto su nevjerojatno. Vizija s kakvom se rijetko tko može pohvaliti, osjećaj za prostor i nevjerojatna lakoća igranja. Izgleda kao da je lopta zalijepljena za njegovu nogu te kao da je svaki njegov potez pomno isplaniran, a on jednostavno ima toliki osjećaj za nogometnu igru da s pravom nosi nadimak čarobnjaka. </p><p>Uvijek su ga uspoređivali s Cristianom Ronaldom, ali u onim ključnim trenutcima bolji je bio upravo Leo Messi. Dokazao je to i <a href="https://www.theperspective.com/debates/messi-ronaldo-truly-best/" target="_blank">'The Economist'</a> u svom istraživanju prema kojem Messi zabija protiv jačih momčadi i u ključnim trenutcima. Također, u 63% slučajeva Messi donosi dobre odluke, dok CR to radi u 43% slučajeva, a omaleni Argentinac ima i više asistencija te ključnih dodavanja.</p><p>Messi je mađioničar i tu nema rasprave. Najveći nogometni talent i čudo od igrača, a sretni smo što ga imamo priliku gledati. CR jest mašina koja je pokazala što trening i predanost mogu napraviti od nogometaša. Ali, o Messijevom talentu može samo maštati jer igrača kao što je Argentinac morat ćemo još neko vrijeme pričekati.</p><h2>Tim Ronaldo</h2><p>Kada bih u jednoj riječi morali opisati što to izdvaja Ronalda od ostalih nogometaša to bi definitivno bila "disciplina". Iako je neosporeni talent, bez strogog režima prehrane i neprestanog treninga <strong>Cristiano Ronaldo </strong>sigurno ne bih danas bio tamo gdje je posljednjih petnaestak godina - u samom vrhu svjetskog nogometa.</p><p>Osim "vojničkog" režima, velike zasluge za odličnu formu pa čak i u veteranskim godinama idu njegovoj rekuperaciji poslije napornih utakmica. Tako ponajbolji igrač svijeta većinu vremena posvećenog rekuperaciji provodi u vodi, posebno nakon utakmica kada je plivanje obavezan dio rutine, baš kao i toplo-hladne kupke, vodene masaže i posebne komore za opuštanje mišića koje koštaju oko 50 tisuća funti. Kada je psihički odmor u pitanju, Cristiano najviše voli provoditi vrijeme kod kuće sa sinom.</p><p>U još jednoj stvari je Portugalac bolji, pametniji od drugih. Naime, Ronaldo ima nevjerojatnu sposobnost prilagodbe, a tu ne mislimo na prilagodbu u novom klubu nego prilagodbu u skladu s njegovim godinama. Tako je u mladim danima, posebno u Manchester Unitedu, puno više "carinio" loptu. Driblao je, probijao, pucao s 40 metara i bio puno "škrtiji" na lopti. Već se u Realu postepeno "odvikavao" od nje pa iako je njegova igra u prvim sezonama u Madridu ličila onima na Old Traffordu, one kasnije sigurno nisu.</p><p>Pronašao je način kako biti učinkovitiji s ulaganjem manjeg napora, pa je tako od krilnog napadača postepeno došao do "centarforske" pozicije. Ok, i dalje je on je on u formaciji bio tamo na lijevom krilu, ali je probijanja strana i slične stvari ipak ostavio za neke mlađe igrače, koji su imali samo jedan zadatak - pronaći njega negdje u šesnaestercu.</p><p>Dolaskom u Juventus sveo je kontakt s loptom na minimum, ali i dalje stigao zabit 28 golova u sezoni "prilagodbe", a već u sljedećoj čak 37. Mnogi će mu zamjeriti bahatost i određenu arogantnost, ali nitko ne može osporiti da se radi o jednom od najboljih nogometaša koji su ikad trčali za loptom po kugli zemaljskoj jer ovaj "fizikalac" je osvojio svako natjecanje u kojem je sudjelovao osim Svjetskog prvenstva</p><p>Iako ima neosporeni talent, Cristiano Ronaldo je većinu toga postigao zbog rada. Nikad nećemo vidjeti Cristiana da se lagano šetucka i šepuri po terenu kao što to njegov kolega Leo često radi, kada nema volje za igrom. Portugalac će od prve do zadnje minute provedene na terenu dati sve od sebe, dok Messi često ima epizode kada mu se jednostavno ne da igrati, a to se uvijek odrazi na igru Barcelone za koju možemo reći da je u Messijevom "ropstvu" otkad su otišli genijalci Xavi i Iniesta. </p>