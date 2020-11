Ekskluzivan video: Ronaldo i društvo uhvaćeni su na večeri

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena ovih dana boravi u Splitu, a naš čitatelj uhvatio je portugalsku reprezentaciju na večeri nakon treninga na Poljudu. Cristiano je stigao među posljednjima

<p>Ležerna atmosfera hotela Amphora na splitskom Žnjanu. Nakon što su odradili posljednji trening uoči utakmice protiv Hrvatske u utorak na Poljudu, portugalski reprezentativci zabavljali su se u predvorju iščekujući večeru.</p><p>Među njima je bila, dakako, i megazvijezda <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35). Među posljednjima.</p><p>Čitatelj nam je poslao snimke na kojima se vidi kako nekolicina reprezentativaca priča, drugi su na mobitelima, treći šetaju... Većina ih nosi maske, no ne svi.</p><p><strong>EKSKLUZIVNI VIDEO: Portugalci u Splitu</strong></p><p>Portugalci su u Split stigli u nedjelju kasno navečer uoči posljednje utakmice ove godine u Ligi nacija u kojoj "vatreni" love ostanak u eliti, a oni su, pak, rasterećeni jer će ostati drugi kako god završio splitski okršaj.</p><p>Bit će to i novi susret dvojice starih prijatelja,<strong> Luke Modrića </strong>i Ronalda, koji su se susreli ispred poljudskih svlačionica nakon treninga gostujuće momčadi.</p><p>- Drago mi je da smo se Ronaldo i ja vidjeli nakon dugo vremena i popričali o svemu. Vežu nas lijepe uspomene. Prisjetili smo se vremena iz Reala, jednostavan razgovor dvojice prijatelja, da ne ulazim previše u detalje - rekao je Luka, a s njima dvojicom u društvu bio je zajednički bivši suigrač iz Reala Mateo Kovačić, danas u Chelseaju.</p><p>Inače, Ronaldo je u splitsku zračnu luku stigao uz pratnju čak četvorice tjelohranitelja, nitko mu ne smije prići na deset metara uz izričito odobrenje, a osoblje hotela Amphora moralo je potpisati da će s Portugalcima imati strogo profesionalni kontakt.</p><p>Cijeli dan su oko hotela na Žnjanu bili i interventni policajci kako ništa ne bi pošlo po zlu. Publike na Poljudu u utorak, zbog mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, neće biti, no nekolicina znatiželjnika uspjela se iskrasti i vidjeti neke od portugalskih zvijezda izbliza.</p>