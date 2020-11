Ronaldo u Splitu: Zadnji izašao iz aviona, nitko ne smije s njim komunicirati, zamračili restoran

Splitski je hotel uoči dolaska Portugalaca dobio pismene upute s pravilima ponašanja, a zaposlenici su morali potpisati i ugovor o tajnosti, prema kojem je svima zabranjen kontakt s igračima

<p>Dolazak reprezentacija Portugala i njihove najveće zvijezde <strong>Cristiana Ronalda</strong> (35) nije u Splitu izazvao pretjerano veliko uzbuđenje među nogometnim fanovima. Razlog je vrlo jednostavan, do Ronalda se ne bi moglo doći ni u normalnim okolnostima, a kamoli u ovim "novo normalnim", kada je čak i svaki službeni kontakt sveden na najmanju moguću mjeru. Bez prilike za autogram i "selfie" nije bilo ni potrebe za dolaskom pred splitski hotel Amphora, u kojem su Portugalci bili smješteni.</p><p>A da će sve biti strogo protokolarno osjetilo se već u splitskoj zračnoj luci, koja je zbog pandemije korona virusa i onako bila praktično prazna, no unatoč tome Portugalci su, praćeni policijom, nakon izlaska iz zrakoplova prošli posebnom rutom do autobusa, a njihova najveća zvijezda, Cristiano Ronaldo, izašao je iz zrakoplova posljednji, za svaki slučaj u pratnji četvorice tjelohranitelja.</p><p>Sličan tretman imao je i u novom splitskom hotelu Amphora, koji je uoči dolaska Portugalaca dobio pismene upute s pravilima ponašanja, a morali su potpisati i uobičajeni ugovor o tajnosti, prema kojem je svim zaposlenicima strogo zabranjen bilo kakav kontakt s igračima van uobičajenog profesionalnog kontakta, kao i odavanje bilo kakvih informacija o boravku Portugalaca u Splitu.</p><p>Od prvoga je dana uoči dolaska VIP gostiju bilo vidljivo da je restoranski dio dobio posebnu neprozirnu dekoraciju koja je sprječavala vanjske poglede, hotel je čuvala policija koja nikome nije dozvolila prilaz, a u blizini su, za svaki slučaj, bili i interventni policajci.</p><p>Jedina prilika za vidjeti portugalske zvijezde bila je kad bi nakratko izašli na balkone, da udahnu malo svježeg zraka, no obzirom da je u Splitu bilo oblačno i da je puhao jak vjetar, rijetki su se odlučili na tu varijantu. Jedino su Ruben Semedo i Joao Cancelo odlučili popričati na balkonu svoje sobe i uživati u pogledu na brački kanal.</p><p>- Koja su ova dvojica na balkonu? - pitali su nas dvojica umirovljenika, koje je uobičajena šetnja Žnjanom dovela pred hotel.</p><p>- Portugalska reprezentacija, Semedo i Cancelo, a mi čekamo da se pojavi i Ronaldo - odgovorili smo im.</p><p>- Sinko moj, bija ti je ovdi Ronaldo 2005., ali onaj "pravi", ovaj mu nije ni do kolina - kazali su nam "u povjerenju".</p><p>Teško nam se bilo ne složiti....</p>