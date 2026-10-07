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Cristiano Ronaldo Messiju je napisao nešto vrlo neočekivano

Piše Ivan Tomašković,
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Cristiano Ronaldo Messiju je napisao nešto vrlo neočekivano
Foto: Pedro Nunes
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Lionel Messi je tijekom karijere za Argentinu odigrao 208 utakmica te postigao čak 126 pogodaka

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Pred 85.000 navijača na stadionu Monumental u Lionel Messi posljednji je put odjenuo dres Argentine i oprostio se pobjedom nad Beninom (3-0), uz gol i dvije asistencije. Atmosfera u Buenos Airesu bila je emotivna i prije prvog zvižduka. Tijekom himne suze nisu mogli sakriti ni izbornik Lionel Scaloni ni Messi, dok je stadion uglas pozdravljao čovjeka koji je argentinskom nogometu donio svjetski naslov i obilje nezaboravnih trenutaka.

Cristiano Ronaldo reagirao je na oproštajnu objavu Lionela Messija, koji je odigrao posljednju reprezentativnu utakmicu nakon 21 godine u dresu Argentine. Portugalac je ostavio poruku svom najvećem rivalu ispod objave kojom se Messi oprostio od reprezentacije.

- Leo, toliko godina predstavljanja svoje zemlje i priča koja će trajati zauvijek. Imaš moje puno poštovanje za sve što si postigao s Argentinom. Veliki zagrljaj - napisao je Ronaldo.

Messi je tijekom karijere za Argentinu odigrao 208 utakmica te postigao 126 pogodaka. Uz naslov svjetskog prvaka 2022. ima i dva naslova svjetskog doprvaka (2014., 2026.) te dva naslova prvaka Južne Amerike (2021., 2024.), dok je s olimpijskom reprezentacijom osvojio i zlato na OI u Pekingu 2008.

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