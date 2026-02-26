Cristiano Ronaldo postao je novi suvlasnik španjolskog kluba...

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo u četvrtak je objavio da je kupio 25 posto udjela u španjolskom drugoligaškom klubu Almeria.

Ovaj potez odražava njegovu "ambiciju da postane dioničar u profesionalnim nogometnim klubovima", navodi se u izjavi u kojoj nisu navedeni financijski detalji transakcije.

"Oduševljen sam što surađujem s menadžerskim timom kako bih podržao sljedeću fazu razvoja kluba", rekao je 41-godišnji peterostruki dobitnik Zlatne lopte.

Sa svoje strane, saudijski predsjednik kluba, Mohamed Al Khereiji, pozdravio je dolazak bivšeg napadača Real Madrida, radujući se što razumije "potencijal" projekta.

Foto: Hamad I Mohammed

Cristiano Ronaldo, koji trenutačno igra za Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji, aktivno se priprema za budućnost proširujući svoj investicijski portfelj u sektore u kojima već ima prisutnost, poput ugostiteljstva, zdravstva, wellnessa i medija.

Portugalski napadač će na ljeto sudjelovati na svom šestom Svjetskom prvenstvu, koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Već je naznačio da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje u njegovoj karijeri.