Čudesni Pašalić! Maestralnom izvedbom srušio Dortmund, pogledajte što kaže statistika

Mario Pašalić odigrao je jednu od najboljih utakmica u dresu Atalante. Hrvat je već postao legenda u Bergamu, u klub je prvi put stigao 2018. na posudbu iz Chelseaja i od tada nije napuštao sjever Italije. Njegova momčad našla se u teškoj situaciji prije uzvratnog dvoboja play-offa Lige prvaka.

Naime, Borussia Dortmund suvereno je slavila u Njemačkoj 2-0 i činilo se da će susret u Italiji biti tek formalnost. Pašalić je nakon odlaska Ivana Jurića pomalo ispao iz početnog sastava, ali je u uzvratu ipak dobio priliku od prve minute i to je treneru Raffaelu Palladinu vratio na najbolji mogući način.

Atalanta je sjajno otvorila utakmicu kada je u petoj minuti povela preko Scamacce. Do kraja poluvremena Zappacosta je vratio stvari u egal nakon što je njegov udarac skrenuo tragičar Bensebaini. Potom je na scenu stupio Pašalić. Atalanta je dominirala, a to joj se isplatilo u 57. minuti. Marten de Roon odlično je ubacio na vrh peterca, a ondje se najbolje snašao Pašalić koji je glavom spustio loptu u bliži kut za 3-0 i erupciju oduševljenja na stadionu.

Momčadi Nike Kovača nadu u produžetke donio je Karim Adeyemi u 75. minuti, a onda je ponovno zablistao Pašalić. Hrvatski veznjak presjekao je jedno dodavanje Kobela prema stoperu, sjurio se po strani i lijevom nogom prebacio istrčalog golmana te precizno poslao loptu na glavu Nikola Krstović. Kada se Crnogorac trebao samo nakloniti i poslati loptu u mrežu, Bensebaini ga je kopačkom udario u glavu. Sudac isprva nije pokazao na bijelu točku, ali nakon što je potekla krv iz glave, oglasio se VAR i dosuđen je jedanaesterac koji je realizirao Samardžić.

Statistika Marija Pašalića.

Foto: Sofascore za 24sata

U 90 minuta koliko je Pašalić odigrao, osim što je zabio gol i sudjelovao u akciji koja je rezultirala kaznenim udarcem, uputio je i dva udarca na gol, oba u okvir. Samo jednom se upustio u dribling i bio je uspješan. Ubačaj na glavu Krstovića vodi se i kao stvaranje velike prilike. U 90 minuta samo je pet puta pogriješio u dodavanju (36/41), a upisao je i dvije otklonjene opasnosti te osvojio dva od pet duela. Ukupnu ocjenu 7.7 dodijelio mu je SofaScore.