Cristiano Ronaldo vratio se na Madeiru kako bi posjetio majku

U prošli utorak u 5:55 ujutro u bolnicu Dr. Nélio Mendonça zbog moždanog udara primljena je Dolores Aveiro (65), majka Cristiana Ronalda. Portugalac je odmah doletio u bolnicu u kojoj je, između ostalog, i rođen kako bi bio uz majku.

Ronaldo back in Madeira - https://t.co/TDd5YqhtxU returns as mother recovers from stroke

The Diario reports that Cristiano Ronaldo arrived back in Madeira on his private jet in order to visit his mother, Dolores Aveiro, who has been hospitalized since last Tuesday at the Dr N... pic.twitter.com/jPQ2zHUrjP