'Cristiano, zaslužio si posebno mjesto u povijesti našeg kluba'

Utorak, 10. srpnja, 17:40 - trenutak kojeg će zauvijek pamtiti svi navijači madridskog Reala. Cristiano Ronaldo više nije igrač kraljevskog kluba, njegov novi dom je Torino i 'stara dama'.

Dva puta je s Realom osvojio naslov prvaka Španjolske, dva puta Copa del Rey i čak četiri puta Ligu prvaka. Peterostruki je osvajač Zlatne lopte, a u 438 nastupa, postigao je čak 451 pogodak! I to je samo dio zavidne karijere jednog od najboljih nogometaša današnjice. Voljeli ga ili ne, morate priznati da malo tko uspije doći do ovakvih brojki.

A sada je, kako i sam kaže, vrijeme da okrene novu stranicu. Ta nova stranica će zasigurno biti ispisana novim nagradama i trofejima, ali na talijanskom.

Svi ti uspjesi govore o tome koliko je Ronaldo velik igrač, a o tome koliko je velik čovjek dovoljno govore mnogobrojne poruke, kako obožavatelja tako i suigrača, bivših i novih, na društvenim mrežama.

Prvi koji se oprostio od svog dugogodišnjeg suigrača i prijatelja bio je Sergio Ramos, a prvi koji mu je poželio dobrodošlicu u novom klubu je mladi Paulo Dybala.

- Tvoji golovi, tvoje brojke i sve ono što smo zajedno osvojili, dovoljno govore. Zaslužio si posebno mjesto u povijesti Real Madrida. Kao Madristi, pamtit ćemo te zauvijek. Bilo je zadovoljstvo igrati pokraj tebe. Veliki zagrljaj i sretno - napisao mu je bivši suigrač.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018

Paulo Dybala mu je pak zaželio dobrodošlicu na tri jezika - španjolskom, talijanskom i portugalskom.

A dobrodošlicu mu je poželio i bivši te budući suigrač - Sami Khedira - koji je iz Reala u Juve došao 2015. godine.

- Dobrodošao u Torino, Cristiano. Proveli smo lijepe trenutke zajedno u Madridu, jedva čekam opet igrati s tobom. Poseban je ovo dan za Juventus.

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg — Sami Khedira (@SamiKhedira) July 10, 2018

- Zaslužan za sve trofeje koje smo osvojili posljednjih godina! Pravi prvak. Bilo je zadovoljstvo igrati s tobom! Sve najbolje, legendo - napisao mu je Toni Kroos.

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT — Toni Kroos (@ToniKroos) July 10, 2018

A njegov dolazak najavio je i Juventus na svom službenom Twitteru, dok se njegov bivši klub oprostio jednim prikladnim videom.

Osim kolega, potaknuti ovim transferom, i fanovi na društvenim mrežama su si dali oduška.

Cristiano Ronaldo fans be like 😂😂😂 pic.twitter.com/nNEoq897KK — Footy Jokes (@Footy_JokesOG) July 10, 2018

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo joins Juventus.



Ronaldo fans right now pic.twitter.com/7AVFn2fxwl — Messi World (@MessiWorId) July 10, 2018