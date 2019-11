'Crnac neka vam čisti stadion', 'Nećemo Židove u svom klubu'

Serie A ima svoju kronologiju uspjeha, ciklusa dominacija Intera, Milana ili Juventusa, uspona i padova, slavljenja svjetskih titula s Azzurrima, ali i tužnu, sramotnu, a najmanje tri desetljeća dugu povijest rasizma na stadionima i oko njih.

Evo te kronologije odvratnih rasističkih i ksenofobnih ispada koji se s one strane Jadrana lijepe za nešto tako divno i ujedinjavajuće kao što je nogomet (ili - kao što bi nogomet mogao i trebao biti).

A short thread on Italy and racism in 2019.



Italian footballer Mario Balotelli was racially abused during a match in Verona this weekend. The abuse is clearly audible in this video: pic.twitter.com/NO0KXjeIw5