Crnogorci: Bruka hrvatskih navijača i pozitivan poraz naših

Posljednja utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Crne Gore i Hrvatske u Podgorici trebala je biti sportski spektakl, no u crnogorskim se medijima pretvorila u priču s dva potpuno oprečna narativa. S jedne strane, slavio se "junački otpor" i "najbolja predstava" njihove reprezentacije koja je brončanu selekciju prošlog SP-a držala u šahu, dok su s druge strane, s dubokim zgražanjem, izvještavali o bruci, fašističkim ispadima i sramotnom ponašanju dijela hrvatskih navijača. Dramatičan preokret i pobjeda Hrvatske od 3-2 ostali su u sjeni događaja na tribinama.

"Bruka" koja je zasjenila nogomet

Gotovo svi crnogorski mediji, od portala Vijesti do Pobjede i Antene M, kao glavnu vijest istaknuli su sramotno skandiranje s južne tribine, gdje je bilo smješteno oko 450 hrvatskih navijača. Već u ranoj fazi utakmice, kako prenose, stadionom su se prolomili skandalozni povici "Za dom spremni" i "Ubij Srbina", a kasnije i "Ustaški se barjak vije". Ove su ispade jednoglasno osudili kao šovinističke i fašističke, a cjelokupno ponašanje opisali su jednom riječju: bruka.

Reakcija domaće publike bila je trenutna. "Podgorički stadion je na takva skandiranja odgovorio gromoglasnim zviždukom, a nogometaši na najbolji način, golom za 2-0", pišu Vijesti, opisujući kako je "huk sa sjevera i zapada zaglušio šovinistička i fašistička skandiranja s juga". Mediji navode da je i službeni spiker nekoliko puta morao intervenirati, apelirajući na goste da navijaju "fer i sportski", no bezuspješno.

Situacija je dodatno eskalirala u drugom poluvremenu, kad su na hrvatskoj tribini podignuli transparent s porukom: "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam k***c četnici. Oprosta nema!". Crnogorski su mediji to stavili u kontrast s transparentom svojih navijača u Zagrebu ("Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče"), koji su tada Hrvati dočekali pljeskom, zaključujući kako to "najbolje govori kakva je 'fela' hrvatskih navijača doputovala u Podgoricu". Domaći navijači na kraju su odgovorili skandiranjem: "Ustaše, četnici, zajedno ste bježali".

Podgorica: Navijači na tribinama prate utakmicu Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

"Noć kad smo sanjali i doživjeli bolno buđenje"

Dok su tribine bile poprište sramote, na terenu se odvijala prava drama koju su crnogorski mediji ispratili s mješavinom ponosa i tuge. Unatoč porazu, prevladavao je stav da su "sokoli" odigrali jednu od najboljih utakmica posljednjih godina.

"Ako neki poraz može biti pozitivan, onda je to ovaj", navodi se u analizi portala Vijesti, ističući kako je momčad Mirka Vučinića "barem 60 minuta igrala ozbiljan, pravi natjecateljski nogomet" i uvjerila sebe "da može parirati velikima".

Vodstvo od 2-0 golovima Milutina Osmajića i Nikole Krstovića stvorilo je euforiju. RTCG piše kako se "pisala bajka" i da je "Crna Gora bila na pragu najveće pobjede u 18 godina dugoj povijesti, ali su po tko zna koji put snovi srušeni". Poraz nakon takvog vodstva opisuju kao "bolno buđenje" koje će "sigurno dugo boljeti", ali istovremeno ističu da "igra daje nadu" jer su "držali u šahu jednu od najboljih reprezentacija svijeta". Portal CDM zaključuje kako su "sokoli ispustili 2-0 protiv Hrvatske i ostali praznih džepova", ali da su zaslužili barem remi te da se igračima nema što zamjeriti jer su "izgarali na terenu i dali maksimum".

Domaćinstvo za primjer u atmosferi visokog rizika

Usprkos incidentima koje su izazvali gostujući navijači, crnogorski mediji s ponosom su isticali uzorno ponašanje domaće publike. Naglasili su kako su navijači, koji su za ovu utakmicu prekinuli bojkot i ispunili sjevernu tribinu, hrvatsku himnu pozdravili pljeskom, kao i velikane poput Luke Modrića pri ulasku u igru. "Nogometnom spektaklu pod Goricom večeras su bili dorasli samo crnogorski navijači", zaključuju u jednom od izvještaja.

Cijeli događaj bio je pod jakim sigurnosnim mjerama, a mediji su i uoči utakmice izvještavali o dolasku oko 600 navijača pod policijskom pratnjom i crvenom meteoalarmu koji je bio na snazi. Nažalost, zabilježen je i napad na vozila hrvatskih navijača na cesti Cetinje - Budva, koji su lokalni političari oštro osudili kao "kukavički čin".

Na kraju, utakmica u Podgorici ostat će upamćena po dva potpuno različita dojma. S jedne strane, pamtit će se dramatičan nogomet i srčana igra domaće momčadi koja je bila na korak do senzacije. S druge, ostat će gorak okus zbog ispada koji nemaju veze sa sportom i koji su bacili veliku mrlju na ono što je trebao biti samo nogometni praznik.