Crnogorski navijači izvjesili su poruku: 'Oprosti, Dubrovniče'

Dok je Andrej Kramarić zabijao za 2-0 Hrvatske protiv Crne Gore u Maksimiru u 51. minuti, na južnoj tribini lijepa gesta gostujuće navijačke skupine Ultra zbog koje su pobrali pljesak više od 20.000 domaćih navijača. Izvjesili su, naime, transparent "Sa Lovćena vila kliče: oprosti nam, Dubrovniče".

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Referirali su se tako na pjesmu koja je kolala tijekom agresije na Hrvatsku "Sa Lovćena vila kliče: đe si, srpski Dubrovniče?". Pljesak se malo-pomalo proširio cijelim stadionom, a potom su uslijedile pjesme "Zovi, samo zovi" i povici "U boj, u boj, za narod svoj".

Uskoro se pune 34 godine od početka srpsko-crnogorske agresije na biser hrvatskog Jadrana tijekom koje su poginula 184 branitelja i 92 civila uz 1500 ranjenika. Agresorskoj vojsci koju je činilo više od 13.000 ljudi oduprlo se oko 750 hrvatskih branitelja. Nakon četiri dana borbe agresor je zauzeo Konavle, ali su dubrovački branitelji, usprkos silnim topničkim napadima i ogromnoj šteti, obranili grad.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL