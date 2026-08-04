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ŽESTOKO GA KRITIZIRAO

'Cro Cop' bez milosti o novom fenomenu: 'Nazivati to sportom je izvan svake pameti...'

Piše Domagoj Vugrinović,
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'Cro Cop' bez milosti o novom fenomenu: 'Nazivati to sportom je izvan svake pameti...'
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Matej Batinić- Andres Ramos | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U Power Slapu staneš uz onaj stol i pustiš da ti protivnik iz sve snage zalijepi šamar. Ako te ne nokautira prvim šamarom, što se često dogodi pa rezultat budu jezivi nokauti i, naravno, teška trauma, objasnio je Mirko

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Prije velikog UFC Fight Nighta u Beogradu održan je i Power Slap. Riječ je o "borilačkoj organizaciji" koju je pokrenuo Dana White i koja na društvenim mrežama prikuplja stotine milijuna pregleda. U njoj se borci i borkinje, plastično rečeno, šamaraju. White je toliko zaluđen tim fenomenom da je svojedobno tvrdio kako je to najbrže rastući sport na svijetu i da ima najviše pratitelja od svih sportova. Naravno, tu se malo zaletio jer klubovi poput Reala, Barcelone ili Uniteda imaju desetke milijuna pasioniranih navijača više.

To je "borilački sport" u kojem ne postoji obrana. Borci stoje nasuprot jedan drugome i otvorenim dlanom iz zamaha pogađaju protivnika u glavu. Postoji čak i sudac koji broji nokdaun, a ako nakon nekoliko rundi nema pobjednika, ide se i na sudačku odluku. O tom fenomenu mišljenje je dao i legendarni Mirko "Cro Cop" Filipović.

- Nazivati Power Slap sportom je izvan svake pameti. To je toliko opasno za zdravlje sudionika da se posljedice moraju vidjeti i osjetiti, prije ili poslije. Da se razumijemo, i MMA i kik-boks pa i boks opasni su za zdravlje sudionika, ali se u tim sportovima kao natjecatelj imate pravo braniti - rekao je za Večernji list.

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Zagreb: Mladi tenisa? Borna ?ori? odradio trening s Mirkom Filipovi?em | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Objasnio je i zašto smatra da nije riječ o sportu.

- U Power Slapu staneš uz onaj stol i pustiš da ti protivnik iz sve snage zalijepi šamar. Ako te ne nokautira prvim šamarom, što se često dogodi pa rezultat budu jezivi nokauti i, naravno, teška trauma za mozak, onda se ide u novu rundu šamaranja. Strava. Razumijem da su ljudi za novac spremni učiniti sve, ali ne znam jesu li svjesni koliku traumu na mozak ostavljaju protivnikovi udarci iz sve snage u glavu? Mučno mi je to gledati.

U prilog tome ide i činjenica da se honorari za nastup na Power Slapu broje u tek nekoliko tisuća dolara. Jedna od najpoznatijih borkinja te discipline je Sheena Bathory. Borila se u Beogradu, a nakon meča pokazala je jezive ozljede i otečeno lice.

Oni koji se time bave očito toga nisu svjesni.

- Mučno mi je gledati da ljudi to rade za sitnu lovu. A i da je velik novac posrijedi, nema razlike, no lova je zapravo smiješna i ljudi idu primati bombe u glavu bez mogućnosti da se brane. Dakle, potrebna vještina je nula. Trebaš biti samo dovoljno lud da sebi to dozvoliš - zaključio je Cro Cop.

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