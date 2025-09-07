Cro Cop intervenirao zbog frke kraj kaveza: Vitasović izudarao Stošića koji je htio u mirovinu

Na borilačkom spektaklu FNC 24 u Areni Zagreb, u glavnoj borbi koja se iščekivala, Ivan Vitasović (14-6-1) u potpunosti je deklasirao srpskog borca Darka Stošića (21-8) i nakon pet iscrpljujućih rundi jednoglasnom sudačkom odlukom obranio pojas prvaka teške kategorije. Bila je to večer apsolutne dominacije istarskog borca i teškog poraza za Stošića, koji je nakon meča bio toliko utučen da je razmišljao o kraju karijere.

Vitasovićeva taktička rapsodija

Od prve do posljednje sekunde, meč je bio jednosmjerna ulica. Vitasović, spreman kao nikada u karijeri, odradio je taktički savršenu borbu. Već u prvoj rundi, razornim krošeom teško je uzdrmao Stošića i, kako se činilo, oštetio mu bubnjić. Od tog trenutka, govor tijela srpskog borca odavao je nemoć. Izgledao je kao da ne želi biti u kavezu, a njegovi pokušaji svodili su se na pojedinačne, predvidljive udarce.

S druge strane, Vitasović je eskivirao gotovo svaki napad i nemilosrdno kažnjavao Stošića preciznim serijama. Statistika pogođenih udaraca najbolje oslikava viđeno: u trećoj rundi omjer je bio nevjerojatnih 67-10 u korist Vitasovića, da bi se u četvrtoj popeo na zapanjujućih 98-11. Istarski borac iz pulskog kluba Trojan nametnuo je zastrašujući tempo koji Stošić jednostavno nije mogao pratiti, a napetosti oko kaveza kulminirale su u petoj rundi, kad je jedna boca poletjela prema Slovencu Miranu Fabjanu koji je savjetovao Vitasovića. Zagužvalo se, Mirko Cro Cop Filipović ustao se sa svog mjesta, ali osiguranje je uspjelo primiriti situaciju prije eskalacije.

Ovom pobjedom Vitasović se na najljepši mogući način revanširao za poraz iz 2015., kada ga je Stošić pod okriljem FFC-a svladao gušenjem u prvoj rundi. Deset godina kasnije, napredak hrvatskog borca bio je očit i nepremostiv za njegovog rivala.

Rukavice u kavezu i rub mirovine

Koliko je poraz teško pao Stošiću, vidjelo se odmah nakon proglašenja pobjednika. Potpuno utučen, skinuo je rukavice s namjerom da ih ostavi na sredini kaveza, što u svijetu slobodne borbe predstavlja nepisani simbol odlaska u mirovinu. U tom emotivnom trenutku, od ishitrene odluke odgovorio ga je Dražen Forgač, čelnik FNC organizacije, kao i supruga Ivana.

Nakon meča, Vitasović je održao emotivan govor u kojem se obratio kritičarima.

- Malo je ljudi vjerovalo u mene, moja prava obitelj iz kluba i moja djevojka. Pola vas je sumnjalo u moju pobjedu, nemojte se praviti da niste. Želio bih zamoliti da prestanete s*ati u komentarima po poraženim borcima jer ne znate kroz što prolazimo - poručio je prvak, kojem je pojas uručila legenda i bivši UFC prvak, Stipe Miočić.

Spektakularna večer i za ostale hrvatske borce

Ostatak večeri također je ponudio vrhunske borbe i pobjede domaćih predstavnika uz jedan poraz.

Matej Batinić (21-5) obranio je pojas u poluteškoj kategoriji brutalnim nokautom u prvoj rundi protiv Kubanca Andresa Ramosa. Iz kuta ga je vodio Cro Cop.

Ivan Sičaja (8-1) postao je novi prvak perolake kategorije na najspektakularniji mogući način. Letećim koljenom u zadnjoj sekundi druge runde nokautirao je Poljaka Pawela Politylu, koji je ponovno pao na vagi te ionako nije mogao osvojiti pojas.

Aleksandar Ilić (17-7) trebao je samo 28 sekundi da tehničkim nokautom svlada Vinkovčanina Marija Žgelu (7-4), najavivši napad na pojas srednje kategorije.

U "extreme boxing" meču, s tri prilično mlake borbe po tri minute, argentinski Hrvat Francisco Barrio "Croata" po treći je put pobijedio Crnogorca Vasu Bakočevića, ovaj put jednoglasnom sudačkom odlukom.