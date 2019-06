Cro Cop objavio čudesnu fotku: Pohvalio ga jedan od najvećih

Bivši hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović (44) na svom se Instagramu pohvalio nevjerojatnom fotografijom koja na savršen način pokazuje presjek njegove mukotrpne, ali veličanstvene karijere.

- Vječne uspomene i podsjetnik na moju borilačku karijeru..Rizin Finale..Pride Finale... K-1 Finale... vs Gonzaga (UFC Krakow)... vs Fedor (Pride)... vs Silva (Pride)... vs Miller (Glory)... vs Nelson (Bellator)… - napisao je Cro Cop i pokazao policu na kojoj su njegove rukavice koje je koristio u najvećim borbama.

Naravno, omiljeni Cro Cop dobio je hrpu poruka podrške svojih fanova, što iz Hrvatske, što iz ostatka svijeta, ali jedan komentar sigurno nije očekivao.

- Nevjerojatna karijera - napisao mu je na sliku John Wayne 'The Gunslinger' Parr, jedan od najboljih kikboksača u povijesti. Parr je bio deseterostruki svjetski prvak.

Podsjetimo, Mirko se povukao iz svijeta slobodne borbe nakon moždanog udara. Trenira tek lakše, nema sparinga, nema udaraca, ali svoje znanje naš bivši borac vrijedno prenosi na seminarima.

Također, svu pažnju posvećuje svojim borcima, Anti Deliji i Satoshiju Ishiiju koji su svoje nastupe u PFL-u otvorili pobjedama.