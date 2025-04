'Cro Cop' okuplja velika imena: Kod njega će se spremati Soldić?

Jedan od najboljih MMA boraca svih vremena, Mirko “Cro Cop” Filipović, u dvorani okuplja respektabilan kamp boraca. Nakon što se zbog zdravstvenih problema umirovio, Mirko se u potpunosti posvetio pružanju prostora mlađim generacijama za napredak. Kroz njegovu dvoranu prošli su brojni borci. Samo posljednjih godina ondje su trenirali Matej Batinić, FNC-ov prvak u poluteškoj kategoriji, Ivan Erslan, jedini Hrvat u UFC-u, Ante Delija, PFL-ov prvak, a toj respektabilnoj skupini uskoro će se pridružiti Aleksandar Rakić i Roberto Soldić.

Srpski borac Aleksandar Rakić u posljednjoj je borbi izgubio od Magomeda Ankalaeva, koji je nakon toga pobijedio Alexa Pereiru i okrunio se UFC-ovim pojasom u poluteškoj kategoriji. Nakon poraza, Rakić je odlučio promijeniti tim i preselio se u Novi Sad, gdje sada trenira s trenerom Nemanjom Miloševićem. Otkrio je i kako će dio priprema odraditi upravo u Mirkovoj dvorani.

- Kad sam odlučio napustiti svoj tim, želio sam razgovarati s čovjekom koji je svima nama jako poznat, najpoznatijim borcem na Balkanu, koji je ovaj sport doveo na ove prostore. To je Mirko ‘Cro Cop‘ Filipović – legenda i moj vječni uzor. Znali smo se otprije i želio sam popričati s njim, čuti kako on vidi sve te stvari. Više puta me zvao u svoju dvoranu i uskoro ću otići kod njega trenirati, čisto da osjetim tu auru koju čovjek ima. Nevjerojatno je kad sjedite pored njega – ja se i danas naježim. Njegove riječi i savjeti u nekim stvarima ostavili su jak dojam na mene - rekao je Rakić za Arena Fight.

Foto: Instagram

On nije jedini, kako je otkrio komentator Boris Jovičić, kod Mirka će se za novu borbu pripremati i Roberto Soldić. Jovičić je bio komentator na posljednjem FNC-ovu eventu u Ljubljani gdje je s gledateljima podijelio ekskluzivu.

- Igrom slučaja jučer sam bio kod Mirka u dvorani i tamo sam sreo Roberta. Rekao mi je da se vratio kod Mirka i da će ondje trenirati. Jedan dio priprema za sljedeću borbu odradit će u Zagrebu. Još ne znamo tko će mu biti protivnik - rekao je Jovičić.

Soldić je u Ljubljanu došao kako bi bio u kutu dugogodišnjem kolegi Antunu Račiću iz UFD Gyma. Hrvatski borac posljednju je borbu imao u organizaciji ONE, gdje je brutalnim nokautom pobijedio Saygida Guseyna Arslanalieva.