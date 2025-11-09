Obavijesti

Zavirite u Ronaldovu garažu: Zaljubljen je u Rimčeve jurilice! 'Ni sam ne znam koliko ih je...'

Cristiano Ronaldo, poznat po svojoj strasti prema superautomobilima, posjeduje kolekciju od više od 40 luksuznih vozila vrijednu preko 26 milijuna eura, a najskuplja mu je kupovina privatni avion od 70 milijuna
Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, poznat je po svojoj nevjerojatnoj karijeri, ali i po raskošnom životnom stilu. | Foto: Al Nassr
