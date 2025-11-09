Zavirite u Ronaldovu garažu: Zaljubljen je u Rimčeve jurilice! 'Ni sam ne znam koliko ih je...'

Unatoč posjedovanju voznog parka o kojem većina može samo sanjati, Ronaldo je otkrio da rijetko sjeda za volan. "Ako kupim auto, to je za kolekciju. Neću ga voziti... Ne brojim ih. Samo ih pogledam jesu li čisti, jesu li dobri. I onda idu u garažu", objasnio je. | Foto: Instagram