Zavirite u Ronaldovu garažu: Zaljubljen je u Rimčeve jurilice! 'Ni sam ne znam koliko ih je...'

Cristiano Ronaldo, poznat po svojoj strasti prema superautomobilima, posjeduje kolekciju od više od 40 luksuznih vozila vrijednu preko 26 milijuna eura, a najskuplja mu je kupovina privatni avion od 70 milijuna
Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, poznat je po svojoj nevjerojatnoj karijeri, ali i po raskošnom životnom stilu.
Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, poznat je po svojoj nevjerojatnoj karijeri, ali i po raskošnom životnom stilu.

Izvan terena, njegova najveća strast nisu satovi ni nekretnine, već superautomobili.
U nedavnom intervjuu s Piersom Morganom, portugalska zvijezda otkrila je zapanjujuće detalje o svojoj kolekciji, priznavši da je toliko velika da joj ni sam ne zna točan broj, te da većinu svojih limenih ljubimaca smatra investicijom, a ne prijevoznim sredstvom.
Ronaldova ljubav prema brzim automobilima započela je dolaskom u Manchester United kao 18-godišnjak.
Nakon što je potpisao prvi unosni ugovor, skromnog mladića iz Funchala zamijenio je superstar za volanom Porschea Cayenna vrijednog oko 80.000 eura.
To je bio samo početak. Njegova strast ga je 2009. godine umalo skupo koštala kada je u Manchesteru slupao svoj Ferrari 599 GTB Fiorano vrijedan preko 230.000 eura, samo nekoliko dana prije derbija protiv Chelseaja, no srećom je prošao bez ozljeda.
Prelaskom u Real Madrid, zahvaljujući sponzorskom ugovoru kluba s Audijem, njegova se garaža redovito punila novim modelima poput Audija RS5, R8 i S8.
Ipak, pravi procvat kolekcije dogodio se tijekom njegovog boravka u Juventusu. Tada je za nevjerojatnih 10 milijuna eura kupio limitirani Bugatti Centodieci, jedan od samo deset proizvedenih primjeraka na svijetu.
S 1600 konjskih snaga i maksimalnom brzinom od 380 km/h, ovaj automobil postao je kruna njegove kolekcije.
Danas se vrijednost Ronaldove automobilske kolekcije procjenjuje na više od 26 milijuna eura, a on sam priznaje da je izgubio pojam o točnom broju.
"Da se moram kladiti, iskreno bih rekao 40 ili 41. Stvarno ne znam", rekao je Morganu, dodavši: "Obožavam Bugattije, oni su drugačije zvijeri."
U srpnju 2021., Rimac Automobili i Bugatti Automobiles službeno su se spojili u novu kompaniju nazvanu Bugatti Rimac d.o.o. Mate Rimac je imenovan izvršnim direktorom nove kompanije, čime je hrvatski poduzetnik preuzeo upravljanje jednim od najpoznatijih svjetskih automobilskih brendova. Sjedište nove kompanije Bugatti Rimac nalazi se u Zagrebu, unutar Rimčevog novog kampusa, čime je Bugatti praktički preselio dio svog poslovanja iz Francuske u Hrvatsku.
Njegova garaža u Saudijskoj Arabiji izgleda kao pravi muzej automobilizma, a iako je potpuni popis tajan, ovo su neki od najpoznatijih primjeraka.
Bugatti flota: Uz spomenuti limitirani Centodieci od 10 milijuna eura, posjeduje i Bugatti Chiron (2,35 milijuna eura), Veyron (1,75 milijuna eura), a nedavno je kao "investiciju" dodao i Bugatti Tourbillon vrijedan 3,8 milijuna eura.
Kolekcija Ferrarija: Ljubav prema talijanskom dizajnu očituje se u nizu modela iz Maranella, uključujući Monzu SP1 (1,65 milijuna eura), Daytonu SP3 (2,35 milijuna eura) i 599 GTO (590.000 eura).
Britanski luksuz i performanse: U kolekciji se ističu McLaren Senna vrijedan 880.000 eura te tri Rolls-Roycea: Cullinan, Phantom Drophead i Dawn, koji mu je za rođendan poklonila partnerica Georgina Rodriguez.
Popis upotpunjuju i moćni Lamborghini Aventador te "skromniji" modeli poput Chevrolet Camara od 45.000 eura, koji služi za obiteljske izlete.
Unatoč posjedovanju voznog parka o kojem većina može samo sanjati, Ronaldo je otkrio da rijetko sjeda za volan. "Ako kupim auto, to je za kolekciju. Neću ga voziti... Ne brojim ih. Samo ih pogledam jesu li čisti, jesu li dobri. I onda idu u garažu", objasnio je.
Ovaj pristup posebno dolazi do izražaja u Saudijskoj Arabiji, gdje zbog gustog prometa gotovo uopće ne vozi.
Priznao je da je nedavno nakon treninga vozio novi BMW koji su svi igrači Al-Nassra dobili od sponzora, no to je bila rijetka prilika. Za njega su automobili postali statusni simboli i umjetnička djela, slična slikama koje se kupuju kao ulaganje.
Iako njegova kolekcija automobila ostavlja bez daha, najskuplja stvar koju je Cristiano Ronaldo ikada kupio nema kotače, već krila. Na Morganovo pitanje o najskupljoj pojedinačnoj kupovini, Ronaldo je bez oklijevanja odgovorio: "Avion."
Riječ je o privatnom zrakoplovu Gulfstream, čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 70 milijuna eura.
Ipak, on tu kupovinu ne smatra luksuzom, već nužnošću. "Kupujem avion jer mi je potreban, jer nisam normalna osoba. Ne mogu biti na aerodromima. Zbog toga ga kupujem", pojasnio je, aludirajući na kaos koji bi nastao njegovim pojavljivanjem na javnom terminalu.
