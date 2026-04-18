Cro Cop poručio: Ako me Hatef spomene još jedanput, na hladnoj će mu ruci sat navijati

FNC traži borca s kojim će se obračunati prvak teške kategorije, Hatef Moeil, a jedno od imena koje se pojavljuje u kombinacijama je i ono Mirka "Cro Copa" Filipovića.

Iako je prošlo devet godina od posljednje borbe Filipovića, FNC je objavom na službenoj stranici dodatno "potpirio vatru". Uz fotografiju Filipovića su naveli kako ga je čelnik promocije Dražen Forgač pitao je li spreman za meč protiv Moeila, a Cro Cop je odgovorio:

- Uvijek sam spreman, a ukoliko me onaj Hatef još jednom spomene, Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati - stoji u izjavi koju je FNC pripisao Filipoviću.

Podsjetimo, Cro Cop se umirovio u siječnju 2017. godine, a iako se šuška o mogućem povratku Cro Copa u ring, još je dogovor na "dugom štapu".