Cro Cop prvi put posjetio zemlju na dalekom istoku pa najavio: Možda ću boksati protiv Fjodora

Piše Luka Tunjić,
Foto: Screenshot/Tiktok

Admiral

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović (51) prošlog je tjedna bio posebni gost borilačkog MMA turnira NAIZA, koji se održao u Almatiju u Kazahstanu. Bilo je to jubilarno 80. izdanje turnira, tako da su se organizatori posebno potrudili i kao gosta doveli 'Cro Copa', kojeg je publika pozdravila gromoglasnim ovacijama.

To i nije iznenađenje jer su borilački sportovi, uz nogomet, najpopularniji sportovi u Kazahstanu, a dolazak Filipovića organizirao je Ivica Pirić, savjetnik Veleposlanstva Kazahstana u Hrvatskoj za sportska i gospodarska pitanja, pisao je Jutarnji list.

Filipović nije samo prisustvovao turniru, već je održao i trening-seminar u kojem je pedesetak MMA boraca upijalo njegovo znanje i bogato iskustvo u borilačkim sportovima. Seminar je trajao otprilike tri sata, a 'Cro Cop' je dao intervju lokalnoj novinarki.

Zagreb: Mladi tenisa? Borna ?ori? odradio trening s Mirkom Filipovi?em
Zagreb: Mladi tenisa? Borna ?ori? odradio trening s Mirkom Filipovi?em | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Kazahstan je predivna zemlja. Prvi sam put ovdje i zaista uživam u mojem boravku. Vaši su ljudi nevjerojatni domaćini i sjajno se osjećam dok sam ovdje. Što mi se najviše sviđa? Ma, sve... Od gostoprimstva, hrana je dobra, ljudi me zaista vole i imao sam sjajan seminar - rekao je Filipović pa otkrio što bi savjetovao mladim borcima.

- Tkogod želi biti prvak, mora trenirati naporno i jače nego ostali.

Podsjetimo, već se mjesecima priča o potencijalnom ekshibicijskoj boksačkoj borbi između Filipovića i Fjodora Jemjeljanenka, s kojim je imao legendarno MMA rivalstvo u 2000-ima. 'Cro Cop' je potvrdio kako su pregovori i dalje u tijeku.

- Možda ćemo imati ekshibicijsku boksačku borbu, ali ništa još nije potvrđeno. Neće biti MMA borba - poručio je legendarni Hrvat.

@suybashi ЭКСКЛЮЗИВ: МИРКО КРО КОП в Казахстане🇰🇿 #мма #sport #recommendations #kazakhstan #interview ♬ оригинальный звук - sabi 🤍

