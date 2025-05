Cro Cop: Radi besplatne karte ja bih valjda trebao na drugi kraj svijeta?! Sat mi stane od straha

Hrvatska borilačka legenda, Mirko Filipović (50), oglasio se na društvenim mrežama kako bi razjasnio situaciju oko navodnog blokiranja Degidija, voditelja američkog podcasta Jaxxon, te objasnio zašto je odbio gostovanje. Mirko je istaknuo da su ga zasuli videima u kojima se Degidio žali, a da ga pritom nitko nije kontaktirao za njegovu stranu priče. U podužoj objavi, Cro Cop je detaljno opisao svoju perspektivu.

"Niti sam ga blokirao niti me on uvrijedio," započeo je Filipović, dodajući da bi se rado podružio s Rampageom Jacksonom, drugim voditeljem podcasta i njegovim dragim prijateljem iz dana Pridea, kada bude u SAD-u.

Međutim problem je nastao s Degidiom i njegovim upornim pozivima.

"Lijepo sam Degidiju rekao da ću prvom prilikom rado doći kod Rampagea u podcast, ali da ne mogu i neću samo radi toga putovati do Los Angelesa", objasnio je Mirko.

Stvari su eskalirale kada mu je Degidio, nakon nekoliko odbijenica, ponudio platiti avionsku kartu.

"Jer valjda bih ja radi karte besplatne putovao na drugi kraj svijeta. Malo sam se naputovao u životu valjda", ironično je prokomentirao Cro Cop, ističući da je to shvatio kao nedostatak poštovanja.

"Rekao sam mu da mora pokazati poštovanje i da me ne može kupiti avionskom kartom".

Foto: midzorsl

Filipović, poznat po beskompromisnosti i čvrstim stavovima, slikovito je opisao i zašto mu putovanje na drugi kraj svijeta samo zbog podcasta ne pada na pamet, spominjući dugotrajne letove, strah od turbulencija i borbu s jet lagom.

"Samo od Frankfurta do LA treba oko 12 sati... Kad krenu turbulencije, a još nisam imao let bez njih, meni od straha stane sat na ruci", iskreno je priznao.

Mirko je zaključio objavu ponavljajući:

"I niti sam ga blokirao, a i da jesam pa šta, imam pravo sa svojim profilom raditi šta hoću i niti sam ljut na njega. Lijepo sam mu objasnio neke stvari a sad ako on malo sporije shvaća to je njegov problem."

Foto: kraljigo

Njegovi pratitelji su ga velikom većinom podržali u komentarima.

"Mirko vi ste jedna od najvećih legendi, ne morate se barem vi pravdati. Sve najbolje🙌💪," napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Very nice lesson how to stand your ground. A week for recovery so that you can talk for 1 hr... there has to be a compensation."