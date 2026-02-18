Crouch podijelio ikonsku fotku Crottenhama: 'Hrvatska mafija'

Bivši engleski reprezentativac i proslavljeni napadač Peter Crouch (45) izazvao je lavinu nostalgičnih i duhovitih reakcija na društvenoj mreži X nakon što je podijelio fotografiju četvorice hrvatskih nogometaša iz vremena dok su zajedno igrali u londonskom klubu. Njegova kratka i moćna poruka podsjetila je navijače na posebnu eru kluba koju su mnogi mediji pozvali Crottenham.

Crouch, kojeg na X-u prati više od milijun ljudi, podijelio je objavu navijačkog profila posvećenog Tottenhamu. Originalna objava sadržavala je fotografiju na kojoj poziraju Niko Kranjčar, Stipe Pletikosa, Vedran Ćorluka i tada mladi Luka Modrić, uz jednostavan opis "Raspoloženje:". Crouch je na to samo dodao jednu riječ: "Legende". Fotografija, koja odiše estetikom sredine 2000-ih, prikazuje hrvatske igrače u ležernom izdanju ispred zgrade sa znakom Tottenhama, podsjetivši brojne navijače na vrijeme kada je takozvana hrvatska kolonija bila važan dio momčadi sa stadiona White Hart Lane.

"Hrvatska mafija" i urnebesne montaže

Objava je u samo 24 sata prikupila više od 270.000 pregleda i 4000 lajkova, a fanovi su u komentarima izrazili oduševljenje i podijelili vlastita sjećanja. Mnogi su se prisjetili kvaliteta tadašnjih igrača, a jedan od komentara nazvao ih je "hrvatskom mafijom", aludirajući na njihovu povezanost i utjecaj. Bilo je i onih koji su se našalili na račun njihovog izgleda, usporedivši ih s jeftinom verzijom britanskog benda Take That ili komentirajući kako "Luka izgleda kao da je došao ravno sa snimanja neke stare serije". Jedan je korisnik iskoristio priliku i upitao Croucha kakav je Niko Kranjčar bio kao suigrač, opisavši ga kao "jako podcijenjenog nogometaša".

Crouch postao meta šala pa se i sam uključio

Ipak, najveću pažnju privukle su duhovite fotomontaže koje su uslijedile. Jedan korisnik je u šali predložio da se pomoću umjetne inteligencije "bijela cijev u pozadini zamijeni s Crouchyjem". Ova očita aluzija na Crouchovu visinu od preko dva metra nasmijala je mnoge, a na originalni prijedlog reagirao je i sam bivši napadač. U šaljivom tonu odgovorio je autoru s "You fucker", što je oduševilo fanove i prikupilo stotine lajkova. Među reakcijama se našla i popularna meme fotografija četvorice modernih mladića u trapericama, kao svojevrsna duhovita usporedba s originalnom fotografijom.

Fotografija je nastala u sezoni 2010/11., a od hrvatske četvorke u Tottenhamu najveći je trag ostavio Modrić sa 160 nastupa, 17 golova i 24 asistencije u četiri godine, Ćorluka je u istom razdoblju odigrao 109 utakmica uz gol i šest asistencija, Kranjčar u tri godine zabio 11 golova i osam puta asistirao u 71 utakmici, dok je Pletikosa nastupio samo jednom uz četiri primljena gola.