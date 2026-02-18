Obavijesti

VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO

Piše HINA, Veronika Miloševski, Issa Kralj,
VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO
Foto: Profimedia

Na kraju utrke na stazu je istrčala životinja koja nije bila na povodcu. Nije ugrozila natjecateljice, ali je trčala iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj

Hrvatske reprezentativke u skijaškom trčanju Tena Hadžić (21) i Ema Sobol (18) zauzele su 19. mjesto u kvalifikacijama ekipnog sprinta slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Teseru što nije bilo dovoljno za plasman u finale u kojem će nastupiti 15. najbržih parova iz kvalifikacija.

Zanimljivo, i Hadžić i Sobol su zadanu dionicu svladale za 3:42.57 minuta, za najbržim Šveđankama Jonnom Sundling i Majom Dahlqvist su zaostale 55.21 sekundi, dok su im 15. Kineskinje Dinigeer Yilamujiang i Chunxue Chi, zadnje koje su prošle u finale, "pobjegle" za 12.14 sekundi.

Val di Fiemme, Italy 20260218. A dog runs next to Tena Hadzic from Croatia during the cross-country team sprint on Lago di Tesero during the Winter Olympics in Milano Cortina 2026. Photo: Terje Pedersen / NTB This text is auto translated
Foto: Profimedia

Na kraju utrke na stazu je istrčala životinja koja nije bila na povodcu. Nije ugrozila natjecateljice, ali je trčala iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj.

Za komentar smo se javili Ivanu Cizelju, ravnatelju Zoološkog vrta Grada Zagreba, koji nije isključio mogućnost da je riječ o vuku.

- Rekao bih da je pas, vidi se i ogrlica. Međutim, ne možemo isključiti mogućnost da je vuk. Talijanskim Alpama se znaju spuštati švicarski vukovi. Teško je utvrditi na temelju fotografije samo jer postoje i križanci - kazao je.

Ovime su Hadžić i Sobol okončale svoje nastupe na ZOI u Italiji, Hadžić je u pojedinačnom sprintu bila 66., dok je u utrci na 10km zauzela 97. mjesto, dok je Sobol u sprintu bila 75., a u utrci na 10km 88.

