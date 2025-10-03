Dinamo ima pet bodova više od Zvezde. Kladionice: Srpski klub ima veće šanse za osvajanje EL

Dinamo je pobijedio Maccabi Tel Aviv 3-1 u dvoboju 2. kola Europske lige odigranom u Bačkoj Topoli. "Modri" su sa šest bodova i gol razlikom 6:2 vodeća momčad natjecanja, a kladionice su prepoznale dobru formu Zagrepčana i značajno spustili koeficijent na njihovo osvajanje trofeja.

Naime, prije početka natjecanja koeficijent da će Dinamo osvojiti Europsku ligu bio je 80. Nakon pobjede nad Fenerbahčeom spustili su ga na 65, a nakon dvoboja protiv Maccabija iznosi 45. Ipak, zanimljivo je za usporediti tko prema kladionicama ima veće šanse od Dinama za podizanje pehara.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Unatoč lošem startu i jednom osvojenom bodu u dva kola, Crvena zvezda ima značajno veće šanse od Dinama i tečaj na njezino osvajanje EL postavljen je na 15. Beogradski je klub sedmi favorit natjecanja.

Aston Villa je postavljena kao prvi favorit Europske lige s koeficijentom 5, dok su Roma i Porto s tečajem 9 drugi i treći favorit. Dinamov budući suparnik Real Betis četvrti je favorit turnira s koeficijentom 12, dok su ispred Zvezde postavljeni još samo Nottingham Forest (13) i Lyon (13).

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Dinamo u idućem kolu igra protiv Malmoa u gostima, a radi se o klubu koji je na posljednjem mjestu ljestvice nakon prva dva kola.