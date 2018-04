Crveni ga hvale, plavi vrijeđaju: Herrera pljunuo na grb Cityja

Proteklog vikenda odigran je gradski derbi između Manchester Cityja i Manchester Uniteda u kojem je United senzacionalnim preokretom došao do pobjede 3-2. No, osim velikog preokreta, utakmicu je obilježio i veznjak Uniteda Ander Herrera koji je pljunuo na grb Cityja dok je odlazio u svlačionicu nakon prvih 45 minuta.

Ander Herrera spitting on the Man City badge as he walks off the pitch! 😲😲 pic.twitter.com/6NMgkNtTUM — Football Funnys (@FootyFunnysUK) April 8, 2018

United je odigrao katastrofalno prvo poluvrijeme u kojem je City došao do vodstva 2-0, a to je očito najviše isfrustriralo Herreru, koji je kasnije rekao kako je to bilo sasvim slučajno i da nije imao nikakvu namjeru napraviti to.

- Ander je pogledao snimku incidenta i izuzetno je razočaran što neki ljudi smatraju da je to napravio namjerno. To je bilo sasvim slučajno, on nije imao nikakvu namjeru napraviti to - rekao je glasnogovornik Uniteda.

Dok ga jedna strana Manchestera napada, drugi ga hvale i govore kako mora dobiti svoju bistu ispred Old Trafforda.

- Trebao bi dobiti bistu ispred Old Trafforda! - napisao je jedan korisnik Twittera.

Contact? He needs a statue outside Old Trafford. — Hussayn (@H4shBrown) April 8, 2018

- Volim ga puno više nakon ovoga. Nisam ni znao da je to napravio, on je legenda.

I love Ander Herrera even more now, I didn't know he did that, the guy is a legend — Fiona May (@fionamay4471) April 8, 2018

Ander Herrera you are the cancer of football. — • (@Chelsea_Related) April 7, 2018

You're not a football fan if you don't hate Ander Herrera — Adam Brown (@Adam___Brown) April 7, 2018