Crveni heroji: Mamićeva želja, otrovne 'čigre' i ljudina Ginio...

Kad je Mohamed Salah zabio gol i odveo Egipat na SP, u znak zahvale od države je dobio luksuznu vilu, a on se zahvalio i rekao im da taj novac doniraju siromašnoj djeci.

- Loptu sam radio od čarapa, a igrao sam s bratom i prijateljima. Brat nije bio talentiran kao ja, ali kad sam imao 14 godina, najbolji prijatelj mi je rekao: ‘Mo, bit ćeš najbolji na svijetu’.

I bio je u pravu. Danas je Salah, bez ikakve sumnje, ponajbolji svjetski igrač. Iskače 'iz paštete', o njemu se danas gotovo sve zna.

Svojim čarolijama najzaslužniji je za plasman u finale 'redsa' koji će 26. svibnja igrati s braniteljem europskog naslova, Real Madridom.

Ipak, nisu samo Salah i Firmino odveli Liverpool u finale protiv Reala, ekspedicija Jurgena Kloppa raspolaže lepezom kvalitetnih igrača, a mnogi junaci iz sjene sa sobom nose također fascinantne priče.

Evo, za početak, rezervni golman Simon Mignolet pretvorio se u klupskog fotografa u Rimu.

Stručnjak za branjenje penala dobro se snašao u novoj ulozi jer njegov konkurent brani u odličnoj formi.

Lik sa prilično čudnom frizurom, frizurom koja bi sigurno razljutila oca vaše djevojke da mu takvi dođete, nosi velike zasluge za plasman u finale. Iako je u Rimu dobio četiri komada, ne može ga se puno kriviti za, uostalom, poraz koji Liverpoolu nije ništa odnio.

Loris Karius: No goalkeeper has successfully claimed more crosses in a Champions League match this season than @LorisKarius vs Roma (4)



For more match stats -- https://t.co/Hhuf1HfifN pic.twitter.com/Uk420HI9z0