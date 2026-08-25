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GOLGETER 'MODRIH'

Čudesan Beljo ima nestvarne brojke: Najbolji je strijelac u Europi, iza sebe ostavio Kanea

Piše Issa Kralj,
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Čudesan Beljo ima nestvarne brojke: Najbolji je strijelac u Europi, iza sebe ostavio Kanea
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Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Beljo gori! Dinamov napadač u 2026. zabio je 34 gola i ostavio Kanea iza sebe, a sezonu je otvorio brutalno

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Sezona je tek počela, a Dinamov napadač Dion Drena Beljo nastavlja u sjajnoj formi od prošle sezone. Beljo je u tri prvenstvene utakmice zabio pet golova te ima bolje brojke od bivšeg dinamovca Brune Petkovića, a brojkama briljira i u Europi. 

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Dinamo - Varaždin VIDEO
Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Beljo je trenutačno najbolji strijelac među igračima europskih prvih liga kada se gledaju golovi postignuti za klub u svim natjecanjima tijekom ove godine. Hrvat je od početka kalendarske godine zabio čak 34 golova u 30 službenih utakmica. 

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Napadač Dinama ima bolji učinak i od engleskog reprezentativca i napadača Bayerna Harryja Kanea koji je u 31 utakmici zabio 'samo' 27 golova, tri manje od Belje. Još je veća razlika između Belje i ostatka poretka jer trećeplasirani Aron Sigurðarson ima 22 pogotka.

Zagreb: Zagrijavanje igrača prije utakmice GNK Dinamo - NK Varaždin
Zagreb: Zagrijavanje igrača prije utakmice GNK Dinamo - NK Varaždin | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Beljo je prošle sezone bio najbolji strijelac HNL-a, u 36 nastupa zabio je 31 gol. Sveukupno je prošle sezone skupio 48 nastupa i zabio je 38 golova, od kojih pet u Europi. Zahvaljujući nevjerojatnom učinku, ispisao je i povijest HNL-a postavši tek drugi igrač koji je u jednoj sezoni zabio više od 30 golova. 

Nastavak sjajne sezone

Dinamova 'devetka' briljira i ove sezone. Do sada je skupio osam nastupa i zabio čak sedam golova, uz pet asistencija. Zabijao je Thunu u kvalifikacijama za Ligu prvaka, dva puta Slaven Belupu na otvaranju SHNL-a, dva puta Rudešu, Vikingu je pogodio u play-offu Lige prvaka, a posljednji gol postigao je Varaždinu.  

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP

U Dinamo je došao u ljeto prošle godine, a u samo godinu dana postao jedan od najvažnijih igrača momčadi Marija Kovačevića. Do sada je u Dinamovom dresu nastupio 56 puta i zabio 46 golova. Njegova trenutačna vrijednost na Transfermrktu iznosi 12 milijuna eura. U zagrebačku momčad stigao je iz Augsburga za četiri milijuna eura, uz bonuse koji ukupnu vrijednost posla mogu podići na 7.5 milijuna eura. Ugovor ga s 'modrima' veže do 2030. godine. 

Najbolji strijelci europskih prvih liga u 2026. godini

  1. Dion Drena Beljo 34 gola
  2. Harry Kane 31 gol
  3. Aron Sigurðarson 22 gola
  4. Joseph Oloko Ede 21 gol
  5. Luis Javier Suárez 21 gol
  6. Ryan Mmaee 20 golova
  7. Pat Hoban 19 golova
  8. Talisca 18 golova
  9. Nicolò Tresoldi 18 golova
  10. Kasper Høgh 17 golova

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