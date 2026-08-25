Čudesan Beljo ima nestvarne brojke: Najbolji je strijelac u Europi, iza sebe ostavio Kanea

Sezona je tek počela, a Dinamov napadač Dion Drena Beljo nastavlja u sjajnoj formi od prošle sezone. Beljo je u tri prvenstvene utakmice zabio pet golova te ima bolje brojke od bivšeg dinamovca Brune Petkovića, a brojkama briljira i u Europi.

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Beljo je trenutačno najbolji strijelac među igračima europskih prvih liga kada se gledaju golovi postignuti za klub u svim natjecanjima tijekom ove godine. Hrvat je od početka kalendarske godine zabio čak 34 golova u 30 službenih utakmica.

Napadač Dinama ima bolji učinak i od engleskog reprezentativca i napadača Bayerna Harryja Kanea koji je u 31 utakmici zabio 'samo' 27 golova, tri manje od Belje. Još je veća razlika između Belje i ostatka poretka jer trećeplasirani Aron Sigurðarson ima 22 pogotka.

Zagreb: Zagrijavanje igrača prije utakmice GNK Dinamo - NK Varaždin | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Beljo je prošle sezone bio najbolji strijelac HNL-a, u 36 nastupa zabio je 31 gol. Sveukupno je prošle sezone skupio 48 nastupa i zabio je 38 golova, od kojih pet u Europi. Zahvaljujući nevjerojatnom učinku, ispisao je i povijest HNL-a postavši tek drugi igrač koji je u jednoj sezoni zabio više od 30 golova.

Nastavak sjajne sezone

Dinamova 'devetka' briljira i ove sezone. Do sada je skupio osam nastupa i zabio čak sedam golova, uz pet asistencija. Zabijao je Thunu u kvalifikacijama za Ligu prvaka, dva puta Slaven Belupu na otvaranju SHNL-a, dva puta Rudešu, Vikingu je pogodio u play-offu Lige prvaka, a posljednji gol postigao je Varaždinu.

Foto: Kjetil Waber / SPP

U Dinamo je došao u ljeto prošle godine, a u samo godinu dana postao jedan od najvažnijih igrača momčadi Marija Kovačevića. Do sada je u Dinamovom dresu nastupio 56 puta i zabio 46 golova. Njegova trenutačna vrijednost na Transfermrktu iznosi 12 milijuna eura. U zagrebačku momčad stigao je iz Augsburga za četiri milijuna eura, uz bonuse koji ukupnu vrijednost posla mogu podići na 7.5 milijuna eura. Ugovor ga s 'modrima' veže do 2030. godine.

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