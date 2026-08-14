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NEZAUSTAVLJIVI BELJO

Čudesan podatak: Beljo u HNL-u zabio više golova od Petkovića! Pogledajte kakve su im brojke

Piše Luka Tunjić,
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Čudesan podatak: Beljo u HNL-u zabio više golova od Petkovića! Pogledajte kakve su im brojke
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Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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DINAMO - RUDEŠ 4-0: Devetka 'modrih' je s dva gola protiv Rudeša stigla do 58 pogodaka u 104 nastupa, dok je Petković na 57 golova nakon 180 utakmica

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Dion Drena Beljo prošle je sezone porušio skoro sve HNL rekorde s 30 golova (više je imao jedino Eduardo da Silva s 34), a ove je sezone nastavio u istoj formi. Nakon dva gola Slaven Belupu u prvom kolu, devetka ''modrih'' dominirala je i protiv Rudeša. Najprije je u šestoj minuti Beljo zabio sjajne škarice, a u 61. minuti bio je miran s bijele točke.

S ta dva gola Beljo je stigao do 59 golova u samo 104 HNL nastupa. S druge strane, Bruno Petković, koji je svoju karijeru nastavio u turskoj ligi u dresu Kocaelispora, zaustavio se na 57 golova, a za to mu je trebalo čak 180 utakmica.

Razlika u efikasnosti je ono što posebno upada u oči, Beljo zabija otprilike svakih 115 minuta, dok je Petković na 202 minute. Uz to, Beljo je s bijele točke zabio svega 12 od svojih 59 golova, dok je Petković zabio 24 penala u HNL-u.

Statistika

Foto: Sofascore za 24sata

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