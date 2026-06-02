Čudesna Ema ispisala povijest karatea: Moji rituali? Jedem Pringlese i gumene bombone...
Ema Sgardelli prva je u povijesti svoje kategorije osvojila tri uzastopna europska zlata u karateu: 'Imam sportskog psihologa, najviše se divim Modriću i Đokoviću, a voljeli bi da karate opet bude olimpijski sport'
Obožavam putovati. Bila sam svugdje, s karateom sam prošla Kinu, Kanadu, Čile, Maroko..., ali najljepši su mi Madrid i Rim. Volim energiju u tim gradovima, hranu i vrijeme. Voljela bih vidjeti Japan i Australiju, ma zapravo, ja bih putovala svugdje, sa smiješkom nam kaže Ema Sgardelli (22), trostruka uzastopna europska prvakinja u karateu.