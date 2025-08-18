Čudesna partija bivšeg golmana Dinama u Italiji! Obranio četiri od pet jedanaesteraca u Kupu

Pisa je prošla prvu prepreku u talijanskom Kupu pobijedivši klub iz drugog razreda talijanskog nogometa, Cesenu. Utakmica se odlučivala udarcima s 11 metara, a tu je zablistao hrvatski golman Adrian Šemper (27) koji je obranio čak četiri od pet udaraca igrača Cesene i tako postao junak svog kluba. Talijanski mediji nahvalili su Šempera koji je najavio da bi mogao imati jako dobru sezonu u Italiji.

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Regularni dio završio je 0-0, a golova nije bilo ni u produžetku. Onda je na scenu stupio Šemper i "zaključao" svoj gol s četiri sjajne obrane. Portal Pisa Today napisao je kako je Šemper "hipnotizirao protivnike" te ga je proglasio junakom večeri. Drugi portali (Radio Bruno i Sport Virgilio) opisali su hrvatskog golmana kao "zvijezdu i dragulja Pise".

Nakon utakmice Šemper je dao izjavu za medije.

- "Bila je to jako teška utakmica, protivnik je bio snažan. Imao sam sreće što sam obranio gotovo sve penale. Trener na raspolaganju ima trojicu odličnih vratara, a ja sam spreman za ono što slijedi. Jedva čekam da sezona počne. Puno radimo na igri po zemlji. Svi smo pametni i dobri, s vremenom će to izgledati sve bolje - prenio je TuttoMercato Šemperove riječi.

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Podsjetimo, Šemper je nogometni put započeo u akademiji Dinama, a za prvu momčad "modrih" upisao je 12 nastupa. Nakon posudbe u Lokomotivi, 2020. ga je Dinamo prodao Chievu za 1,5 milijuna eura. Nakon Chieva ostao je u Italiji te igrao još za Genovu i Como, a u Pisu je stigao prošlog ljeta za 2,5 milijuna eura. Prošle sezone upisao je 38 nastupa te je 14 puta sačuvao mrežu netaknutom, a pomogao je Pisi da se izravno uđe u prvu ligu jer je klub iz Toskane završio na drugom mjestu Serie B.

