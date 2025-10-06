Čudesna pobjeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu

Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku, čuvena je rečenica kojom se diče navijači ovog kluba. Posljednje tri godine apsolutni su vladari hrvatske košarke, imaju tri titule u nizu, ali daleko su od vrha na regionalnoj sceni.

Posljednje dvije sezone nisu uspjeli izboriti niti doigravanje, uvijek fali iskorak u ABA ligi kojeg priželjkuju navijači. Danijel Jusup svake sezone ima iste probleme, mora iznova slagati momčad, no ovaj zadarski čudotvorac uvijek uspije nekako složiti družinu koja može svakome zagorčati život. A ovaj put je, na otvaranju ABA lige, šokirala srpskog diva Crvenu zvezdu!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Zadra senzacionalno su u Beogradu u prvom kolu ABA lige pobijedili Crvenu zvezdu (85-79) i došli do prve pobjede protiv crveno-bijelih nakon tri godine! Posljednju su zabilježili 7. studenog u Beogradu kada je hrvatski prvak slavio 98-96, tada je, također, na klupi bio sjajni Danijel Jusup.

Srpski klub, koji se natječe u Euroligi, ima budžet od 20 milijuna eura po sezoni, dok je hrvatski klub na otprilike 300-tinjak tisuća eura, no na parketu je izgledalo kao da je obrnuta situacija. Zadrani su se od samog početka hrabro i neustašivo postavili na terenu, kao da ne igraju protiv moćnog euroligaša. Vrlo brzo preuzeli su inicijativu i dirigirali igrom praktički od samog početka pa do samog kraja. Nisu ispuštali vodstvo od prve četvrtine, domaćin se primakao najbliže na minus tri, ali nije uspio preokrenuti.

Zadar: Susret 4. kola ABA lige između Zadra i Crvene Zvezde | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Fenomenalnu utakmicu odigrao je Crnogorac Vladimir Mihailović koji je zabio 21 koš, Karlo Žganec 'dao je ruku' s 18 koševa, dok je pod košem zvezdaše izludio Amerikanac Beau Beech zabivši 14 koševa i uhvativši osam skokova. Domaćina je predvodio Izundu s 15 koševa.

Zadar je još jednom, na klupi sa čudotvorcem Jusupom, pokazao da ga se nikada ne smije otpisati, a tko zna, možda će ova sezona biti prekretnica za klupske ambicije što se tiče regionalne košarke. Momčad i trenera za iskorak imaju, a nadamo se da će ih ovaj put poslužiti i sreća. Nema puno vremena za proslavu velike pobjede jer udarni ritam se nastavlja. Zadrani za četiri dana gostuju kod Zaboka u 3. kolu domaćeg prvenstva, a potom 12. listopada idu kod Ilirije u sklopu 2. kola ABA lige.

Foto: Sofascore