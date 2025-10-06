Obavijesti

Sport

Komentari 9
NA OTVARANJU ABA LIGE

Čudesna pobjeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Čudesna pobjeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpski klub, koji se natječe u Euroligi, ima budžet od 20 milijuna eura po sezoni, dok je hrvatski klub na otprilike 300-tinjak tisuća eura, no na parketu se činilo kao da je obrnuta situacija

Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku, čuvena je rečenica kojom se diče navijači ovog kluba. Posljednje tri godine apsolutni su vladari hrvatske košarke, imaju tri titule u nizu, ali daleko su od vrha na regionalnoj sceni. 

Posljednje dvije sezone nisu uspjeli izboriti niti doigravanje, uvijek fali iskorak u ABA ligi kojeg priželjkuju navijači. Danijel Jusup svake sezone ima iste probleme, mora iznova slagati momčad, no ovaj zadarski čudotvorac uvijek uspije nekako složiti družinu koja može svakome zagorčati život. A ovaj put je, na otvaranju ABA lige, šokirala srpskog diva Crvenu zvezdu!

Beograd: Utakmica 21. kola AdmiralBet ABA lige između KK Crvena zvezda MeridianBet i KK Zadar
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Zadra senzacionalno su u Beogradu u prvom kolu ABA lige pobijedili Crvenu zvezdu (85-79) i došli do prve pobjede protiv crveno-bijelih nakon tri godine! Posljednju su zabilježili 7. studenog u Beogradu kada je hrvatski prvak slavio 98-96, tada je, također, na klupi bio sjajni Danijel Jusup. 

Srpski klub, koji se natječe u Euroligi, ima budžet od 20 milijuna eura po sezoni, dok je hrvatski klub na otprilike 300-tinjak tisuća eura, no na parketu je izgledalo kao da je obrnuta situacija. Zadrani su se od samog početka hrabro i neustašivo postavili na terenu, kao da ne igraju protiv moćnog euroligaša. Vrlo brzo preuzeli su inicijativu i dirigirali igrom praktički od samog početka pa do samog kraja. Nisu ispuštali vodstvo od prve četvrtine, domaćin se primakao najbliže na minus tri, ali nije uspio preokrenuti.

Zadar: Susret 4. kola ABA lige između Zadra i Crvene Zvezde
Zadar: Susret 4. kola ABA lige između Zadra i Crvene Zvezde | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Fenomenalnu utakmicu odigrao je Crnogorac Vladimir Mihailović koji je zabio 21 koš, Karlo Žganec 'dao je ruku' s 18 koševa, dok je pod košem zvezdaše izludio Amerikanac Beau Beech zabivši 14 koševa i uhvativši osam skokova. Domaćina je predvodio Izundu s 15 koševa. 

Zadar je još jednom, na klupi sa čudotvorcem Jusupom, pokazao da ga se nikada ne smije otpisati, a tko zna, možda će ova sezona biti prekretnica za klupske ambicije što se tiče regionalne košarke. Momčad i trenera za iskorak imaju, a nadamo se da će ih ovaj put poslužiti i sreća. Nema puno vremena za proslavu velike pobjede jer udarni ritam se nastavlja. Zadrani za četiri dana gostuju kod Zaboka u 3. kolu domaćeg prvenstva, a potom 12. listopada idu kod Ilirije u sklopu 2. kola ABA lige. 

Foto: Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura
FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'
NOVOPEČENI BRAČNI PAR

FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je prije dva mjeseca pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, stao je pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine
FOTO I Livaja je sa svojom Iris došao na Kalikovo vjenčanje! Evo tko je sve bio na ceremoniji
OTPRATIO SUIGRAČA U BRAČNE VODE

FOTO I Livaja je sa svojom Iris došao na Kalikovo vjenčanje! Evo tko je sve bio na ceremoniji

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik stao je pred oltar u ponedjeljak poslijepodne u Splitu i rekao 'DA' svojoj djevojci Ivoni Glavaš. Tako su okrunili vezu koja je započela početkom 2024. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025