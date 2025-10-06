Srpski klub, koji se natječe u Euroligi, ima budžet od 20 milijuna eura po sezoni, dok je hrvatski klub na otprilike 300-tinjak tisuća eura, no na parketu se činilo kao da je obrnuta situacija
Čudesna pobjeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu
Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku, čuvena je rečenica kojom se diče navijači ovog kluba. Posljednje tri godine apsolutni su vladari hrvatske košarke, imaju tri titule u nizu, ali daleko su od vrha na regionalnoj sceni.
Posljednje dvije sezone nisu uspjeli izboriti niti doigravanje, uvijek fali iskorak u ABA ligi kojeg priželjkuju navijači. Danijel Jusup svake sezone ima iste probleme, mora iznova slagati momčad, no ovaj zadarski čudotvorac uvijek uspije nekako složiti družinu koja može svakome zagorčati život. A ovaj put je, na otvaranju ABA lige, šokirala srpskog diva Crvenu zvezdu!
Košarkaši Zadra senzacionalno su u Beogradu u prvom kolu ABA lige pobijedili Crvenu zvezdu (85-79) i došli do prve pobjede protiv crveno-bijelih nakon tri godine! Posljednju su zabilježili 7. studenog u Beogradu kada je hrvatski prvak slavio 98-96, tada je, također, na klupi bio sjajni Danijel Jusup.
Srpski klub, koji se natječe u Euroligi, ima budžet od 20 milijuna eura po sezoni, dok je hrvatski klub na otprilike 300-tinjak tisuća eura, no na parketu je izgledalo kao da je obrnuta situacija. Zadrani su se od samog početka hrabro i neustašivo postavili na terenu, kao da ne igraju protiv moćnog euroligaša. Vrlo brzo preuzeli su inicijativu i dirigirali igrom praktički od samog početka pa do samog kraja. Nisu ispuštali vodstvo od prve četvrtine, domaćin se primakao najbliže na minus tri, ali nije uspio preokrenuti.
Fenomenalnu utakmicu odigrao je Crnogorac Vladimir Mihailović koji je zabio 21 koš, Karlo Žganec 'dao je ruku' s 18 koševa, dok je pod košem zvezdaše izludio Amerikanac Beau Beech zabivši 14 koševa i uhvativši osam skokova. Domaćina je predvodio Izundu s 15 koševa.
Zadar je još jednom, na klupi sa čudotvorcem Jusupom, pokazao da ga se nikada ne smije otpisati, a tko zna, možda će ova sezona biti prekretnica za klupske ambicije što se tiče regionalne košarke. Momčad i trenera za iskorak imaju, a nadamo se da će ih ovaj put poslužiti i sreća. Nema puno vremena za proslavu velike pobjede jer udarni ritam se nastavlja. Zadrani za četiri dana gostuju kod Zaboka u 3. kolu domaćeg prvenstva, a potom 12. listopada idu kod Ilirije u sklopu 2. kola ABA lige.
