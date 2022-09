Čudesna Poljakinja srušila je Tunižanku i osvojila US Open

Poljska tenisačica Iga Swiatek pobjednica je US Opena, Grand Slam turnira u New Yorku, nakon pobjede u finalu protiv Tunižanke Ons Jabeur 6-2, 7-6(5).

Nešto manje od dva sata trajao je meč prve i pete nositeljice, a najbolja svjetska tenisačica Swiatek time je osvojila treću Grand Slam titulu u karijeri. Dva puta je slavila u Roland Garrosu, 2020. i 2022. godine te sada u New Yorku. Jabeur je, pak, igrala drugi uzastopni finalni meč na Grand Slam turnirima, ali je kao i nedavno u Wimbledonu opet izgubila.

Vidno nervozno je tenisačica iz Tunisa ušla u finale. Swiatek, pak, nije ništa praštala te je žestokim napadima vrlo lako slomila suparnicu u tom prvom setu za 6-2.

No, još krajem prve dionice dalo se naslutiti buđenje Jabeur koja je zaigrala daleko bolje u drugom setu, makar je i tada bila u stalnom zaostatku. Ušlo se potom u napetu završnicu drugog seta u kojem je Jabeur spasila jednu meč-loptu kada je kod 5-6 servirala za ostanak u meču.

Izvukla se iz te situacije, a u tie-breaku je Swiatek povela 4-2. Tunižanka je uzvratila s tri poena u nizu, a kod 5-4 je odservirala as za 6-4, no loptica je dodirnula vrh mreže zbog čega je Jabeur ponavljala servis. Je li to bilo kobno ili ne tko zna, no Swiatek je potom kontrirala s tri poena u nizu za konačno poljsko slavlje na Arthur Ashe stadionu.

