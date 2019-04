Čudesni Hrvat: Srušio sam prvaka Europe i bivšeg broja 1

Nijemac je vodio 4-2 u šestom setu, Tomislav je padao, činilo se da nema povratka... A onda je odlučio pozvati minutu odmora. Neka se malo glava ohladi. Kakav je to bio potez. Nakon nje vratio se kao drugi igrač, Nijemac je do kraja tog seta osvojio još samo jedan poen, do kraja susreta sedam!

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Počeo se odvajati, preuzimati igru. Morao sam nešto napraviti. Nakon te minute odmora počeo sam igrati agresivnije i projurio sam mečom - rekao je Tomislav Pucar.

Europljane koji su ušli u osminu finala, među 16 najboljih igrača svijeta, možete nabrojati na prste. Ipak je to sport rezerviran za Kineze. A među tih 16 je - Hrvat!

- Koja je bila taktika? Gledali smo na Youtubeu kako igra Ovčarov i onda mi je Gaćina napisao taktiku. I sve što je napisao sam proveo u djelo.

- A što je napisao?

- Ma, puno toga. Primjerice, da igra bekendom i da treba izaći iz toga...

Bio je to meč u kojem je dvostruki prvak Europe bio na koljenima. Nemoćan. Za one koji ne znaju, Ovčarov je legenda stolnog tenisa, od siječnja 2018. bio je prvi igrač svijeta. Hej, prvi igrač svijeta. S trona je tada skinuo aktualnog olimpijskog pobjednika i Svjetskog prvaka Ma Longa. Uostalom, Tomislavu je kao tinejdžeru upravo Ma Long bio idol. On i Cristiano Ronaldo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pobjeđivao sam i Vladimira Samsonova, no on je tad bio na zalasku karijere, tako da mi je ovo najveća pobjeda. I još je na SP-u.

Stolni tenis počeo je igrati sa sedam godina u Puli, dok je išao u Osnovnu školu "Stoja".

- Tata Lari me upisao na stolni tenis, bio je trener djevojkama. U početku mi je bio i trener.

- Može li vas tata pobijediti?

- Ma, nema šanse, ha, ha... Tata je igrao stolni tenis, ali nije bio profesionalac.

Priča ide dalje...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- S 14 godina sam preselio u Zagreb, zajedno s obitelji, jer su bili bolji uvjeti, bolji treneri. Neven Karković je od tada sa mnom i hvala mu. Znate, cijela obitelj je došla u Zagreb, bio je to veliki korak i hvala im.

Nakon pobjede protiv Ovčarova, mobitel se užario.

- Dobio sam stotine poruka, zovu i čestitaju sa svih strana.

Je li čestitao i Zoran Primorac?

- On se uvijek javi, uvijek mi čestita.

Voli i nogomet, a najdraži klub mu je..

- Chelsea!

Završio je sportsku gimnaziju, a potom upisao Kineziološki fakultet. U školi je bio odličan učenik, imao je prosjek 4.5.

- Trenutačno nemam vremena za studij, posvećen sam isključivo stolnom tenisu.

I neka, ide mu sjajno. U Budimpešti se bori za ulazak među osam najboljih na svijetu. Hrvat među osam najboljih stolnotenisača svijeta. Uh, kako to dobro zvuči...