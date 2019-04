Čudesni Jokić odveo Denver preko Spursa! Kawhi zabio 45

Košarkaši Denvera su pred svojim navijačima u Pepsi Centeru pobijedili San Antonio 90-86 u odlučujućoj, sedmoj utakmici serije prvog kruga NBA doigravanja te tako prvi put nakon deset godina ušli u konferencijsko polufinale u kojem će igrati protiv Portlanda.

Nuggetse su do pobjede predvodili Jamal Murray sa 23 koša i Nikola Jokić koji je sa 21 poenom, 15 skokova i 10 asistencija ostvario drugi 'triple-double' učinak u ovoj seriji. Denver je u trećoj četvrtini vodio i preko 15 razlike, San Antonio je smanjio i na -2 nekoliko minuta do kraja, no napadački skokovi Paula Millsapa i fantastičan koš Murraya presudili su momčadi Gregga Popovicha.

Spursi nijednom na utakmici nisu vodili, a najbolji strijelci su bili Rudy Gay sa 21 poenom te Bryn Forbes i DeMar DeRozan sa po 19 koševa svaki. Ipak, DeRozan je promašio jedno jako bitno slobodno bacanje na malo više od minutu do kraja.

U prvoj utakmici konferencijskog polufinala na Istoku Toronto je pred svojim navijačima u Scotiabank Areni 108-95 svladao Philadelphiju. Raptorse su do pobjede predvodili Kawhi Leonard s 45 koševa i Pascal Siakam s 29. Nestvarni Klaw zabijao je sa svih pozicija, igrao odličnu obranu, a uz to je i uhvatio 11 skokova te pokazao kako je ipak on najbolji igrač u ovoj seriji.

Kod Philadelphije J. J. Redick je ubacio 17 poena, a rječiti i ponekad previše samouvjereni Joel Embiid nestao je s terena. Iako se radi o neupitno najdominantnijem centru u regularnoj sezoni, u doigravanju protiv jačih protivnika Embiid nerijetko podbaci. Prošle sezone šutirao je za centra iznimno loših 43% u doigravanju, a protiv Raptorsa ga je izvrsno zaključao Marc Gasol. Pa Joel je zabio tek pet od 18 s terena za 16 poena.