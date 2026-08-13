ČUDESNI MARINO Hrvatska ima srebro s Europskog prvenstva!

Marino Bloudek je nakon 28 godina osigurao Hrvatskoj finale velikoga natjecanja u jednoj trkačkoj disciplini, ali nije se zaustavio samo na tome. Na Europskom prvenstvu u Birminghamu istrčao je utrku života i postao europski doprvak s vremenom 1:45,62, što je bilo 36 stotinki iza pobjednika Marka Englisha iz Irske, odnosno devet stotinki ispred Španjolca Mohammeda Attaouija.

Član Dinamo Zrinjevca držao je vodstvo od početka utrke i ispustio ga tek u završnih 50 metara, kad ga je prestigao tek pobjednik koji je u polufinalu postavio rekord europskih prvenstava. Marinu je tek 27 godina, bilo mu je to prvo finale europskih prvenstava, dok je English u 34. godini, nakon bronci 2022. u Münchenu i 2014. u Zürichu, dočekao i prvo zlato.

Što se hrvatskog rekordera tiče, on je dodao prvu seniorsku medalju u kolekciju uz zlato na Europskom prvenstvu do 20 godina iz Grosetta 2017. Da je trčao na razini nacionalnog rekorda iz Ostrave ranije ove godine (1:45,27), bilo bi mu dovoljno i za zlato, ali i ovako je to ogroman uspjeh nakon kojega je prštao od emocija. Ima i zašto, a pred njim su tek najbolje godine.

Foto: ADAM VAUGHAN

Uskoro opširnije.