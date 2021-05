Prvog dana ožujka mladi hrvatski reprezentativac Arijan Brković (20), koji je na posudbi iz Slaven Belupa u Dugopolju, teško je ozlijedio koljeno. Pukla je fibula, napukli su križni ligamenti. Koljeno je bilo slomljeno.

Trebao je najmanje šest tjedana biti na štakama, no sudjelovanje na online nacionalnom susretu zajedništva Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom (KKODS) 17. ožujka, koje je pratilo oko 1000 ljudi, promijenilo je njegov život.

Nakon molitve na nakanu ozdravljenja svih dijelova tijela, priča mladi Vukovarac, čudesno je ozdravio.

- Svećenik iz Splita molio je za moje ozdravljenje i rekao je da stavimo ruku na koljeno. Ja sam isto stavio. Tijekom molitve sam osjećao lagane trnce kroz koljeno kako prolaze i kako se spuštaju dolje niz stopalo. To se ponovilo dva do tri puta i nakon te molitve je odmah svećenik rekao: "Ti koji imaš problema s koljenom ustani i kreni skakati", a dva dana prije toga ja uopće nisam mogao skočiti jer me boljelo sa strane noge, fibula i kost. Odmah nakon tog krenuo sam skakati i nisam osjetio nikakvu bol. Koljeno je doslovno ozdravilo - prepričao je Arijan na YouTube kanalu KKODS-a, prenosi Hrvatska katolička mreža, i dodao:

- Mi smo 22. ožujka odradili magnet, znači 20 dana nakon ozljede, i pokazao je da je koljeno skroz zacijelilo, da su i ligamenti zacijelili. Ja sam nakon dva tjedna i dva dana od ozljede krenuo trenirati. Hvala dragom Bogu, sad je sve dobro i upravo sutra imam utakmicu i igrat ću.

Tvrdnje je potkrijepio i snimkama s magnetske rezonancije dan nakon ozljede i pet dana nakon seminara na kojem je iznenada ozdravio.

- Ozdravljenje me je još više potaklo na vjeru, makar ja stvarno od malih nogu jesam vjernik. Iz pobožne sam obitelji. Brat mi za godinu dana ima mladu misu, ide za svećenika, a ovo je, normalno, u meni potaklo veliku vjeru. Znam da je Bog nada mnom bio cijelo ovo vrijeme. Stvarno sam presretan - rekao je Brković.

Debitirao je za Slaven sa 17 godina, u listopadu 2018., nastupio za prvu momčad 23 puta, a na ljeto bi se trebao vratiti u Koprivnicu. Ima pet nastupa i dva gola za U-19 reprezentaciju, tri za U-18 te jedan za U-17 vrstu.

