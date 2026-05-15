Čudesno proljeće HNL zvijezde: Stojković konačno dokazao klasu i pred Zlatkom Dalićem...
Dinamova ‘sedmica’ ovog proljeća u 22 nastupa ima po 10 golova i asistencija. Bio je junak finala Kupa, danas je uvjerljivo najbolji igrač na domaćim nogometnim terenima. I zalog sjajne budućnosti Dinama...
Dinamo je dojmljivom partijom na osječkoj Opus areni svladao Rijeku 2-0, stigao do dvostruke krune u hrvatskom nogometu. Tako je, nakon jednogodišnje pauze, vratio primat najbolje momčadi Lijepe Naše. Dinamovci su bili opasni i razigrani, a do velike pobjede stigli su na krilima sjajnog Luke Stojkovića. Vjerojatno i najboljeg nogometaša koji ove sezone djeluje na domaćim terenima. Stojković je razina više, klasa iznad svoje konkurencije...