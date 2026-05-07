Čudesan preokret Vukovara: Gubili od petoligaša pa na kraju hat-trickom Špoljarića slavili

Iako se nogometaši Vukovara nalaze pred ispadanjem iz HNL-a gdje su trenutačno posljednja momčad s 28 bodova, momčad Tomislava Stipića izborila je finale Kupa Vukovarsko-srijemske županije. Međutim, polufinalna utakmica bila je poprilično napeta.

Vukovarci su se u polufinalu sastali s Graničarom, petoplasiranom momčadi Međužupanijske lige Osijek - Vinkovci, što je peti ligaški rang po hijerarhiji. Vukovar je na kraju slavio 5-3, ali Graničar je puno bolje otvorio utakmicu i poveo 3-0, najprije je u 32. minuti zabio Samer Spahić, u 41. je na 2-0 povećao Josip Lešić, a u 47. minuti ponovno je strijelac bio Spahić.

Onda je uslijedilo pravo čudo i preokret Vukovaraca. Kombinirana momčad Tomislava Stipića uspjela se vratiti i nadoknadit zaostatak. Od 52. do 90. minute zabili su čak pet golova što je prava rijetkost. Jedan od junaka Vukovara bio je Josip Špoljarić koji je zabio hat-trick.

Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vukovaru će u finalu županijskog Kupa protivnik biti Bedem iz Ivankova.

POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM: