Čudo iz Zagreba: Hrvat zabio 91 koš! 'Adebayo, daj se pomakni'

Nevjerojatna vijest stiže iz hrvatske juniorske košarkaške lige. Marko Marić (18), mladi centar Košarkaške akademije Mrav, zabio je nevjerojatan 91 koš na utakmici protiv vršnjaka iz KK Bosco. Nakon utakmice sjedio je u svlačionici s osmijehom na licu i u ruci držao papir s brojem 91. Njegova momčad slavila je rezultatom 130-100.

Osim što je zabio 91 koš, ovaj 213 centimetara visoki centar imao je i triple-double učinak. Imao je čak 27 skokova i 14 blokada, čime je u potpunosti dominirao pod obručima. Dodatnu težinu njegovom uspjehu daje činjenica da trenira u akademiji koju vodi poznati trener Andrej Tesla, stručnjak kroz čije su ruke prošli poznati košarkaši poput Ante Tomića, Marija Hezonje, Darija Šarića i Krune Simona.

"Adebayo, pomakni se", napisali su na stranici Nephew Screw na Instagramu, koja se bavi skautiranjem mladih košarkaša. Dok jedni u komentarima izražavaju oduševljenje uspoređujući ga s legendama ("Wilt, Marić, Bam, Kobe"), drugi su bili skeptični oko kvalitete protivnika. "130-100, jel' itko te momke učio išta o obrani?", zapitao se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ovom Marku svaka čast, al' protiv koga je igrao - vrtićanaca?".

Pojavili su se i komentari koji su podsjetili na slične pothvate iz prošlosti, navodeći da je Lovro Mazalin jednom zabio 100 koševa, a da rekord u mlađim kategorijama zapravo drži Marin Ferenčević sa 178 koševa na jednoj utakmici. Kako god, hrvatska košarka ima novog dragulja na pomolu.