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ROLAND GARROS

Čudo u Parizu! Poljakinja je kroz kvalifikacije došla do finala

Piše HINA,
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Čudo u Parizu! Poljakinja je kroz kvalifikacije došla do finala
Foto: Stephane Mahe

Poljska tenisačica Maja Chwalinska šokirala je svijet tenisa i u Roland Garrosu iz kvalifikacija projurila do finala. Ondje je čeka Ruskinja Mira Andrejeva

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Poljska tenisačica Maja Chwalinska izborila je plasman u finale drugog Grand Slama sezone Roland Garrosa nakon što je u polufinalnom ogledu pobijedila Ruskinju Dianu Shnaider sa 7-6 (4), 6-4.

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Mlada Poljakinja napravila je pravi podvig izborivši finale Roland Garrosa nakon što je svoj nastup u Parizu počela u kvalifikacijama. U Open eri samo je Britanka Emma Raducanu stigla do finala Grand Slama, na US Openu 2021. godine, nakon što je prošla kvalifikacije. Na kraju je i osvojila naslov.

French Open
Foto: Guglielmo Mangiapane

Chwalinska, 114. na svijetu, je do pobjede protiv 25. nositeljice stigla nakon dva sata i 10 minuta igre. Bila je to njezina deveta pobjeda na pariškoj "crvenoj zemlji", nakon što je prve tri ostvarila u kvalifikacijama, a šest u glavnom ždrijebu.

French Open
Foto: Guglielmo Mangiapane

Prije nastupa u Parizu, 24-godišnja Poljakinja je ove sezone samo jednom stigla do četvrtfinala glavnog turnira, u veljači u Cluj-Napoci. U finalu će igrati protiv 19-godišnje Ruskinje Mire Andrejeve koja je porazila Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-1, 6-3.

French Open
Foto: Benoit Tessier

Premda se očekivala velika borba između osme nositeljice Andrejeve i 15. Kostjuk, meč nije ponudio dramatičnu borbu već je Andrejeva vrlo jednostavno izborila prvi finalni dvoboj nekog Grand Slam turnira u karijeri. Meč je trajao svega jedan sat i 15 minuta.

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