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FOTO: ZVJEZDANI ODMOR

ČULO SE BUĆ-BAĆ Ovako ljetuju Ronaldo i Georgina. S arapskog pijeska na luksuznu megajahtu

Ronaldo i Georgina ljetuju u brutalnom luksuzu: privatni mlažnjak, megajahta i vile, ali sve je podređeno obiteljskoj privatnosti i djeci
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ČULO SE BUĆ-BAĆ Ovako ljetuju Ronaldo i Georgina. S arapskog pijeska na luksuznu megajahtu
Kad ste jedna od najpoznatijih osoba na planetu, odmor nije samo bijeg od posla, već i od očiju javnosti. Za Cristiana Ronalda i Georginu Rodríguez, ljetovanje je pomno orkestrirana operacija koja spaja nezamisliv luksuz i prijeko potrebne obiteljske trenutke. | Foto: Instagram
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Kad ste jedna od najpoznatijih osoba na planetu, odmor nije samo bijeg od posla, već i od očiju javnosti. Za Cristiana Ronalda i Georginu Rodríguez, ljetovanje je pomno orkestrirana operacija koja spaja nezamisliv luksuz i prijeko potrebne obiteljske trenutke. | Foto: Instagram
Komentari 3

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