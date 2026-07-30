ČULO SE BUĆ-BAĆ Ovako ljetuju Ronaldo i Georgina. S arapskog pijeska na luksuznu megajahtu

Ronaldo i Georgina ljetuju u brutalnom luksuzu: privatni mlažnjak, megajahta i vile, ali sve je podređeno obiteljskoj privatnosti i djeci
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Kad ste jedna od najpoznatijih osoba na planetu, odmor nije samo bijeg od posla, već i od očiju javnosti. Za Cristiana Ronalda i Georginu Rodríguez, ljetovanje je pomno orkestrirana operacija koja spaja nezamisliv luksuz i prijeko potrebne obiteljske trenutke.
| Foto: Instagram
Kad ste jedna od najpoznatijih osoba na planetu, odmor nije samo bijeg od posla, već i od očiju javnosti. Za Cristiana Ronalda i Georginu Rodríguez, ljetovanje je pomno orkestrirana operacija koja spaja nezamisliv luksuz i prijeko potrebne obiteljske trenutke. |
Foto: Instagram
Kad ste jedna od najpoznatijih osoba na planetu, odmor nije samo bijeg od posla, već i od očiju javnosti. Za Cristiana Ronalda i Georginu Rodríguez, ljetovanje je pomno orkestrirana operacija koja spaja nezamisliv luksuz i prijeko potrebne obiteljske trenutke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Privatni zrakoplovi, goleme jahte i vile na osami nisu statusni simboli, već alati za stvaranje iluzije normalnosti za njihovo petero malene djece, daleko od bljeskova fotoaparata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Za obitelj Ronaldo-Rodríguez, planiranje odmora počinje jednim ključnim zahtjevom: apsolutnom privatnošću. Uvid u njihove stroge kriterije pružio je Netflixov dokumentarac "I Am Georgina", u kojem Georgina turističkom agentu objašnjava nezaobilazne stavke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Lista je precizna: "puno soba i privatni bazen, jednostavan pristup doku za manji brod i komad zemlje za šetnju s djecom kako ne bismo morali napuštati vilu". Čak i teretana, iako poželjna, nije presudna jer, kako kaže, "strojeve možemo donijeti" sa sobom. Ova potreba za izolacijom najočitija je u njezinom stavu prema putovanjima. Privatni zrakoplov nije luksuz, već nužnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Mlažnjak olakšava putovanje. Da moram biti na aerodromu dva sata s Cristianom, poludjela bih. Radije ne bih putovala - priznala je, sažimajući pritisak koji slava donosi čak i u trenucima opuštanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Logistika takvog života zahtijeva impresivnu privatnu flotu. Obitelj za putovanja koristi privatne zrakoplove, a nedavno su svoj Gulfstream G200, procijenjen na 20-ak milijuna eura, zamijenili naprednijim modelom Gulfstream G650.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ovaj zrakoplov, vrijedan gotovo 70 milijuna eura, može primiti do 19 putnika i nudi veći dolet i brzinu, omogućujući im da stignu na bilo koju destinaciju bez presjedanja i neželjenih pogleda.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Središnji dio njihovih ljetnih odmora ipak je jahta. Godine 2020. par je za oko 5,5 milijuna funti kupio luksuznu jahtu Azimut Grande. Duga 27 metara, ova "vila na moru" izrađena od karbonskih vlakana ima pet luksuznih kabina, šest kupaonica, modernu kuhinju i nekoliko salona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Središnji dio njihovih ljetnih odmora ipak je jahta. Godine 2020. par je za oko 5,5 milijuna funti kupio luksuznu jahtu Azimut Grande. Duga 27 metara, ova "vila na moru" izrađena od karbonskih vlakana ima pet luksuznih kabina, šest kupaonica, modernu kuhinju i nekoliko salona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, ovisno o destinaciji, ne ustručavaju se unajmiti i veća plovila. Tijekom odmora na francuskoj rivijeri, obitelj je boravila na superjahti "Africa 1", dugoj 47 metara, čiji tjedni najam stoji preko 300.000 australskih dolara. Opremljena golemim vodenim toboganom na napuhavanje, jacuzzijem, teretanom i vanjskim kinom, pružila je savršenu kulisu za obiteljsku zabavu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč kulisama koje oduzimaju dah, od Mallorce i Sardinije do obala Saudijske Arabije, fokus je uvijek na obitelji. Georginine objave na društvenim mrežama, koje prati stotine milijuna ljudi, nude rijetke uvide u privatni život čovjeka definiranog opsesivnom natjecateljskom prirodom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Umjesto trofeja, u prvom su planu trenuci poput šetnje s najmlađom kćeri Bellom Esmeraldom uz more ili zajedničkog bojanja s djevojčicama u vili. Fotografije s odmora uoči Svjetskog prvenstva 2026. pokazale su Ronalda kako puni baterije, a Georgina je seriju slika djece koja se igraju u bazenu i Cristiana Juniora koji vješto upravlja električnom daskom za surfanje opisala jednostavno: "Najbolje od mog života".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, čak i na odmoru, Ronaldova legendarna radna etika ne miruje. Jedna od objava prikazuje ga kako pažljivo podučava sina Matea izvođenju trbušnjaka, prenoseći disciplinu koja ga je održala na vrhu svjetskog nogometa i u petom desetljeću života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ti trenuci otkrivaju drugu stranu globalne ikone - onu posvećenog oca koji, unatoč tome što im može priuštiti sve, svojoj djeci najviše želi darovati vrijeme. To je, na kraju, jedini luksuz koji se ne može kupiti. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram