ČULO SE BUĆ-BAĆ Ovako ljetuju Ronaldo i Georgina. S arapskog pijeska na luksuznu megajahtu

Lista je precizna: "puno soba i privatni bazen, jednostavan pristup doku za manji brod i komad zemlje za šetnju s djecom kako ne bismo morali napuštati vilu". Čak i teretana, iako poželjna, nije presudna jer, kako kaže, "strojeve možemo donijeti" sa sobom. Ova potreba za izolacijom najočitija je u njezinom stavu prema putovanjima. Privatni zrakoplov nije luksuz, već nužnost. | Foto: Instagram