MAKEDONCI POBIJEDILI

Čupić bolji od Vorija. Vardar je lako svladao Sesvete u Zagrebu

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Sesvete: EHF Europska liga, MRK Sesvete - HC Vardar 1961 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vardar je prvi u skupini s 8 bodova, a Sesvete imaju 5, te će o prolazu dalje odlučivati zadnji susret kod direktnog suparnika Kristianstadta, u kojem hrvatski predstavnik treba pobjedu

Rukometaši Sesveta poraženi su u 5. kolu Eurolige u svojoj dvorani u Zagrebu od skopskog Vardara s 24-38 (12-23).  Bivši europski prvak Vardar se pokazao prejakim za Sesvećane, koji su u prvom poluvremenu zaostajali već deset golova. Makedonci su s lakoćom u nastavku došli do pobjede, koja im garantira prolaz dalje. S klupe je Vardar vodio Ivan Čupić.

Sesvete: EHF Europska liga, MRK Sesvete - HC Vardar 1961
Sesvete: EHF Europska liga, MRK Sesvete - HC Vardar 1961 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kod Sesveta su bolji od ostalih bili Ivan Dumenčić (5) i Patrik Hršak (4), dok je Vardar predvodio Uroš Mitrović sa 7 golova.  Vrlo brzo je Vardar pokazao da je kvalitetnija momčad te je već na pola prvog dijela imao sedam golova prednosti. Do kraja prvog dijela otišao je na plus deset i više nije bilo spasa Vorijevim momcima. Drugi dio bio je sličan prvom te Vardar odnio bodove iz Sesveta.

Vardar je prvi u skupini s 8 bodova, a Sesvete imaju 5, te će o prolazu dalje odlučivati zadnji susret kod direktnog suparnika Kristianstadta, u kojem hrvatski predstavnik treba pobjedu. 

