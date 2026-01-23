Island mi se zaista sviđa kako igra, od energije, požrtvovnosti, od njih uvijek dobiješ i tučnjavu, fintiranje, uživam ih gledati, baš su po mom ukusu, govori Čupić
Čupić: Ovo nije naša realnost. Island će nam biti ispit zrelosti, vjerujem i 'klik' koji čekamo
Ako ništa, matematika je jednostavna. Moramo pobijediti sve četiri utakmice u drugom krugu ako mislimo do polufinala. Samo što s rukometom kakav smo igrali protiv Švedske, pa dijelom i protiv Nizozemske, o Gruziji da ne govorimo, u tome nećemo uspjeti, kratko i jasno.
