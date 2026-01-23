Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČUPKO ZA 24SATA PLUS+

Čupić: Ovo nije naša realnost. Island će nam biti ispit zrelosti, vjerujem i 'klik' koji čekamo

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Čupić: Ovo nije naša realnost. Island će nam biti ispit zrelosti, vjerujem i 'klik' koji čekamo
Budimpešta: Hrvatska nakon napete završnice s Nizozemskom odigrala 28:28 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Island mi se zaista sviđa kako igra, od energije, požrtvovnosti, od njih uvijek dobiješ i tučnjavu, fintiranje, uživam ih gledati, baš su po mom ukusu, govori Čupić

Admiral

Ako ništa, matematika je jednostavna. Moramo pobijediti sve četiri utakmice u drugom krugu ako mislimo do polufinala. Samo što s rukometom kakav smo igrali protiv Švedske, pa dijelom i protiv Nizozemske, o Gruziji da ne govorimo, u tome nećemo uspjeti, kratko i jasno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Hrvatska - Španjolska 9-17: Barakude porazom zaključile EP i završile na šestom mjestu
TEŽAK PORAZ

Hrvatska - Španjolska 9-17: Barakude porazom zaključile EP i završile na šestom mjestu

Kod Barakuda su bolji od ostalih bili Konstantin Harkov (3) i Luka Bukić (2), dok je Španjolce predvodio Bernat Sanahuja s pet golova i vratar Eduardo Lorrio sa 12 obrana.
VIDEO Gips opet radi šampione. Ivičin sin trenira pod budnim okom legendarnog djeda
ZNA ŠTO RADI

VIDEO Gips opet radi šampione. Ivičin sin trenira pod budnim okom legendarnog djeda

Oni sigurno ne idu smjerom skijanja. Za mlađega sina možda još i nije prekasno, ali u skijanju se mora početi s desetak godina ako se žele postići rezultati. To ih nije privuklo, kazao je jednom prilikom Ivica Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026